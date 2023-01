Contrario al tono que los llevó a rivalizar públicamente y a protagonizar un toma y dame que muchos calificaron de choque de trenes, fue la cordialidad la que marcó el encuentro entre Barbosa y Petro. El propio fiscal tuvo que salir a explicar que no había ningún tipo de “animadversión” entre ambos.

El fiscal también habló sobre los reclamos que hizo el Presidente el pasado sábado desde Cali, donde advirtió que hay supuestas presiones contra los jueces para evitar la libertad de integrantes de la Primera Línea y procesados durante las protestas, a quienes el Gobierno les ha otorgado el rol de voceros de paz.

Frente a ello, Barbosa indicó que el ente investigador “respeta las decisiones de los jueces” y que no ha buscado entorpecer ese proceso, insistiendo en que no hace parte de su competencia decidir o no la excarcelación.

Sin embargo, instó a que en las audiencias se convoque a víctimas, a la Fiscalía y a la Procuraduría “Si no se les convoca hay una presunta irregularidad que podría ser un delito”, advirtió.