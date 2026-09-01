Fiscalía reactivó órdenes de captura contra alias Calarcá, Walter Mendoza y otros disidentes

Se acabaron los ‘mimos’ para los grupos armados ilegales con los que el Gobierno de Gustavo Petro insistió en adelantar procesos de diálogo. Este martes se conoció que la Fiscalía General expidió la Resolución 0263 de 2026, mediante la cual reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra cabecillas de tres estructuras armadas, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminadas las respectivas mesas de diálogo.
Se trata de una de las últimas estocadas a la política de Paz Total del expresidente Petro. Las concesiones a los principales cabecillas de las disidencias, entre ellas la suspensión de sus órdenes de captura, eran de los últimos beneficios que aún se mantenían en pie. Ahora, con esta decisión, la Fuerza Pública podrá perseguir y capturar nuevamente a estos cabecillas que se fortalecieron durante la fallida política de paz.
Entre los hombres a quienes les fueron reactivadas las órdenes de captura aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, además de otros integrantes que habían sido reconocidos como representantes en los espacios de negociación con el Gobierno.