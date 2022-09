“El tiempo me dio la razón”: Francia Márquez dijo que Álex Flórez no debió ser senador La vicepresidenta aseguró que el Pacto Histórico debe revisar lo que ha ocurrido con el congresista, quien, a su juicio, por su andar, no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político.

A comienzos de marzo de este año, Francia Márquez pidió la salida de Flórez de la lista cerrada al Senado por el Pacto Histórico. FOTOS: CAMILO SUÁREZ/COLPRENSA