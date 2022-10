La vicepresidenta Francia Márquez respondió a la polémica sobre la fiesta de más de $52 millones que contrató la Casa de Nariño el fin de semana del 7 de agosto para celebrar su investidura como funcionaria del “gobierno del cambio”.

“No hay ninguna fiesta o, si hubo una fiesta, yo me la perdí. Y, como usted sabe, el Gobierno que está saliendo es el que organiza la posesión”, aseguró la vicepresidenta durante una entrevista con RCN.

“A mí me vienen a hablar de unos gastos y no creo que a las 3:00 de la tarde que yo me posesioné, a las 6:00 de la tarde yo hubiera podido tener facultades para ordenar el gasto y decidir cuánto se gastaba en eso”, agregó Francia.