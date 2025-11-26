x

‘Stranger Things’ logró récord histórico: todas sus temporadas entraron a la vez al Top 10 global de Netflix

La serie insignia de ciencia ficción de Netflix “Stranger Things” logró un récord antes del estreno de su temporada final este noviembre y diciembre de 2025.

    La historia de “Eleven” de ‘Stranger Things’ llegará a su fin tras 5 temporadas este 2025. FOTO: NETFLIX
El Colombiano
El Colombiano
26 de noviembre de 2025
bookmark

Antes del estreno de su temporada final, la exitosa producción de ciencia ficción Stranger Things alcanzó un récord histórico al ser la primera serie en lograr que sus cuatro temporadas figuren a la vez en el Top 10 global de Netflix.

La plataforma publicó su ranking semanal de las series en habla inglesa y confirmó que Stranger Things dominó el Top 10 con el ingreso de sus temporadas 1, 2, 3 y 4 simultáneamente, llegando a ser vista en 57 países.

Puede leer: Álvaro Morte, El Profesor de La casa de papel, llega a los cines colombianos con Raqa

Según las cifras de Netflix, la temporada 4 (en el quinto puesto en el ranking) acumuló 3,3 millones de visualizaciones y 43,5 millones de horas vistas, manteniéndose 20 semanas dentro de la lista.

La temporada 1 (en el tercer puesto) con 4,1 millones de visualizaciones, sumó 27,8 millones de horas vistas esta semana, 14 semanas después de su regreso al Top 10.

La temporada 2 (en el séptimo puesto) también registró 3,1 millones de visualizaciones, mientras que la temporada 3 (puesto 9) sumó 23,2 millones de horas vistas, ambas tras 12 semanas dentro de la lista.

Puede leer: Netflix se recupera de pérdida de US$19.000 millones, tras petición de Elon Musk de cancelar las suscripciones

El fenómeno se da en medio del esperado cierre de la serie creada por los hermanos Duffer, que desde su estreno en 2016 conquistó a los espectadores por su historia de ciencia ficción, terror y nostalgia ochentera.

El elenco de esta última entrega está encabezado por Winona Ryder como Joyce Byers, Millie Bobby Brown como Eleven, Jamie Campbell Bower como Vecna, acompañados por Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink y Joe Keery.

La quinta y última temporada de una de las producciones más exitosas de Netflix retoma la historia en el otoño de 1987, con los protagonistas unidos en un esfuerzo definitivo por encontrar y matar al principal villano de la serie, Vecna.

La despedida de la serie estará distribuida en tres entregas: cuatro episodios se estrenarán este 26 de noviembre a las 8:00 p. m. en Colombia, seguido de tres episodios el 25 de diciembre y un capítulo de la gran final el 31 de diciembre de 2025.

