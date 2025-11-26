Dominicana murió tras accidente con cable de energía en muelle de El Peñol, Antioquia

Lo que prometía ser una experiencia de disfrute terminó en tragedia para cuatro personas que estaban vacacionando en el embalse El Peñol–Guatapé. El hecho ocurrió el martes, 25 de noviembre, a las 3:40 p. m., cuando el Hospital San Juan de Dios reportó el ingreso de cuatro turistas que tenían lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica.
La víctima mortal fue identificada como Marlene Anatalia Canaan de Lora, de 45 años, una turista de nacionalidad dominicana, que no logró sobrevivir pese a los esfuerzos del personal médico. En el hecho también resultaron heridos otros tres turistas: José David Lora, también de 45 años, quien sufrió quemaduras en ambos brazos y fue remitido a un centro asistencial del municipio de Rionegro debido a la complejidad de las lesiones.
Le puede interesar: Antioquia es el departamento donde más personas mueren por descargas eléctricas: van 227 en 9 años
Los otros dos afectados fueron identificados como César Estrella Paulin, de 26 años, y Carlos Manuel Martínez Ureña, de 35, quienes reportaron abrasiones leves y permanecen bajo observación médica.
Información preliminar indica que la embarcación en la que se movilizaban los turistas pertenece a una empresa que opera en la zona, y cuando esta se aproximaba al muelle transitó por un sector donde los cables de energía permanecían a baja altura.