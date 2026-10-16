Fundación de la primera dama reportó más de $54.000 millones en aportes privados tras el terremoto

La cifra reportada es de $54.607.443.810 , un capital proveniente en su totalidad del sector privado, sin participación de fondos públicos, respondiendo en el debate a las críticas sobre la gestión de ayudas tras el terremoto de magnitud 7.4.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas —liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda — hizo público este viernes 16 de octubre el reporte oficial de los recursos recibidos a través de donaciones desde el terremoto del pasado 10 de agosto.

De esta manera, la organización reiteró que la disposición del capital restante continuará supeditada al cronograma de cada obra y a las condiciones fijadas por los aportantes.

En cuanto a la ejecución directa de las ayudas, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas reportó que los programas de asistencia humanitaria financiados con estos fondos han impactado a más de 48.000 personas en 80 municipios afectados por la emergencia sísmica.

“Estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración. A la fecha, los costos asociados a su administración ascienden a COP 43.016.639, por lo que los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”, detallaron.

En relación con los costos operativos, el balance precisa que los gastos asociados a la administración suman $43.016.639, de los cuales ya se han ejecutado $11.916.639. Al respecto, el informe señaló lo siguiente:

Ante los cuestionamientos sobre la custodia del dinero, la entidad enfatizó que los fondos se encuentran depositados en instituciones financieras reguladas y bajo supervisión oficial, aplicando estándares estrictos de trazabilidad.

El documento oficial reveló que el 81% de la totalidad de las donaciones corresponde a un único aporte efectuado por el Grupo Gilinski.

Recientemente, la primera dama Ana Lucía Pinea explicó en medio de una entrevista con la FM el futuro de los recursos recogidos por su fundación y defendió su trabajo social frente a las críticas y señalamientos que ha recibido desde que su esposo, Abelardo de la Espriella, llegó a la Presidencia.

La fundadora y representante legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas reiteró que los recursos que recibió la Fundación durante la campaña por la emergencia sísmica no se utilizaron en la primera fase de atención humanitaria a los damnificados.

Y es que, según explicó detalladamente, la decisión que tomó junto a su equipo de trabajo fue reservar ese dinero para la etapa de reconstrucción, en la que ya tiene previstas alianzas con tres constructoras que han trabajado en los territorios afectados.

“Tomé la decisión, tuve la iniciativa junto a mi junta directiva de decidir que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que lo reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción. Mi fundación Colombia es Luz y Sonrisa cuenta con tres alianzas inicialmente con constructoras que ya han estado en los territorios”, sostuvo.

Asimismo, Pineda insistió en que su organización presentará un balance de la gestión y de la destinación de los fondos, aunque defendió que las fundaciones rinden cuentas ante sus juntas directivas, informe que justamente hizo público este viernes 16 de octubre.

Ella aseguró en la conversación con la cadena radial que no tenía nada que ocultar sobre el manejo del dinero y aseguró que su compromiso es “mostrar qué recursos recibió la fundación y qué se hará con ellos”.

“A través de mi fundación, como la ley bien lo describe, vamos a mostrar y a rendir cuentas de toda la gestión que hemos hecho durante la campaña, esto no es un ministerio y no estoy obligada tampoco a que tenga que mostrar obligatoriamente qué es lo que hago, porque las fundaciones le rinden cuentas a su junta directiva. Pero no tengo nada que ocultar; mi compromiso es social y con absoluta transparencia de ver cuáles son los fondos, qué se recogió y qué se va a hacer”, explicó Pineda.

Para establecer quiénes necesitan con mayor urgencia la ayuda, la fundación trabaja actualmente con las alcaldías de los municipios afectados, que cuentan con información sobre las familias damnificadas y sus condiciones.

“Estamos haciendo una selección muy cuidadosa y muy responsable de las familias afectadas que lo perdieron todo, que cuentan con un lote y que ese lote tenga una evaluación que no entre dentro de riesgos para poder volver a construir ahí y devolverles una vivienda”, afirmó.

De acuerdo con Pineda, el proceso de selección se adelanta directamente con los mandatarios locales de todas las regiones, a quienes les solicitaron identificar a las familias que deberían recibir las primeras viviendas.

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