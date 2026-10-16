Polémica en Chile porque las AFP apostaron ahorros pensionales y perdieron US$7.700 millones, ¿qué riesgo corre Colombia?

Margarita Saldía tiene 57 años y es empleada del sector público en Chile. Tenía planeado jubilarse pronto, pero ahora piensa aplazar ese momento un par de años. Vio cómo se hundía el valor de sus cuentas y ya no le queda más que esperar. “Lo único que puedo hacer es observar el mercado y ver si la situación da un giro”, dice a Bloomberg.
Su caso es el rostro de una crisis que sacude al sistema pensional chileno, el mismo que durante décadas se presentó como ejemplo en América Latina. Las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP), que manejan unos US$229.000 millones en activos, apostaron a que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos iban a bajar. Pasó justo lo contrario.
El resultado es que las posiciones en derivados (como acciones, divisas, materias primas o tasas de interés) que hace un año sumaban una ganancia de US$1.400 millones terminaron en septiembre con un valor negativo de US$7.700 millones, según cifras del regulador citadas por la agencia Bloomberg. Y quien carga con ese golpe no es la administradora, sino el afiliado.
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