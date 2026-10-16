“Amarraron su foto a un cadáver”: Recluso muerto en La Estrella decía que estaba embrujado por una víctima

La misteriosa muerte de un presunto sicario recluido en el Centro de Reflexión Carcelaria del municipio de La Estrella, en Antioquia, ha tomado un giro inesperado, pues pocas horas antes del deceso el recluso le confió a su compañero de celda que estaba siendo atormentado por una brujería.
El finado es Andrés Felipe López Bedoya, conocido en el bajo mundo como “Chester”, de 23 años y quien había integrado la banda “La Inmaculada”, la cual se dedica al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en los municipios de La Estrella y Caldas, en el sur del Valle de Aburrá.
El muchacho llevaba siete meses en esta prisión municipal de mínima seguridad, cumpliendo una pena de seis años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, porte ilegal de armas y falsedad marcaria.
En contexto: A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia
El pasado 7 de septiembre murió en su camarote del patio 3 de la penitenciaría, por causas que las autoridades forenses no han podido explicar, envolviendo el incidente en un misterio.
EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de varias personas interrogadas por los investigadores de la Fiscalía y la Policía, lo que da luces sobre los últimos instantes en la vida del joven delincuente.
El guardián Héctor Mauricio Botero, quien estaba de turno en ese momento, explicó que a las 00:40 horas recibió una alerta del patio 3, donde varios internos afirmaban que “Chester” estaba convulsionando.
Acudió a su camarote, y al ver su palidez y grave estado de salud, llamó al Cuerpo de Bomberos para que enviaran a un paramédico. El profesional llegó a la 1:50 de la madrugada, cuando el preso ya no tenía signos vitales.