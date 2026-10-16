“Amarraron su foto a un cadáver”: Recluso muerto en La Estrella decía que estaba embrujado por una víctima

La misteriosa muerte de un presunto sicario recluido en el Centro de Reflexión Carcelaria del municipio de La Estrella, en Antioquia, ha tomado un giro inesperado, pues pocas horas antes del deceso el recluso le confió a su compañero de celda que estaba siendo atormentado por una brujería. El finado es Andrés Felipe López Bedoya, conocido en el bajo mundo como “Chester”, de 23 años y quien había integrado la banda “La Inmaculada”, la cual se dedica al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en los municipios de La Estrella y Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. El muchacho llevaba siete meses en esta prisión municipal de mínima seguridad, cumpliendo una pena de seis años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. En contexto: A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia El pasado 7 de septiembre murió en su camarote del patio 3 de la penitenciaría, por causas que las autoridades forenses no han podido explicar, envolviendo el incidente en un misterio. EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de varias personas interrogadas por los investigadores de la Fiscalía y la Policía, lo que da luces sobre los últimos instantes en la vida del joven delincuente. El guardián Héctor Mauricio Botero, quien estaba de turno en ese momento, explicó que a las 00:40 horas recibió una alerta del patio 3, donde varios internos afirmaban que “Chester” estaba convulsionando. Acudió a su camarote, y al ver su palidez y grave estado de salud, llamó al Cuerpo de Bomberos para que enviaran a un paramédico. El profesional llegó a la 1:50 de la madrugada, cuando el preso ya no tenía signos vitales.

Un médico que fue al sitio posteriormente no quiso certificar el incidente como muerte natural, por lo que los agentes del CTI lo consignaron en su reporte como “muerte por establecer”, a la espera de un dictamen de Medicina Legal. El compañero de celda era Joan Alexánder Ossa Duarte, sentenciado a 25 años de cárcel por su participación en el secuestro, tortura y asesinato a golpes de un escolta desempleado, perpetrado el pasado 19 de febrero en la vereda Tierra Amarilla, de La Estrella. Su víctima, Daniel Fernando Guerra Ruiz, fue señalado de robarle a una persona, que al parecer contrató a unos criminales para cobrar venganza, entre ellos Ossa Duarte. El compañero de celda les relató a los investigadores que “Chester” empezó a enfermarse desde agosto. “Él no soportaba recibir la comida, vomitaba a cada rato y se desmayaba. Como yo dormía al lado, iba y lo zarandeaba, él despertaba y se volvía a desmayar”, explicó. Ossa Duarte agregó que “en el último mes y medio, el cuerpo de él se fue secando. Eso parecía brujería”. Amplíe la noticia: Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia Horas antes de su muerte, de acuerdo con el testimonio, “Chester” le enseñó un archivo de audio que guardaba en su celular. “En ese audio hablaba la mujer de una de las personas que él había matado. Le decía que ella había agarrado la foto de ‘Chester’ y se la había amarrado al pie del cadáver del marido, antes de enterrarlo. Entonces, que a medida que el cuerpo del marido se fuera pudriendo, el de ‘Chester’ también”, expresó. El testigo finalizó su relato indicando que “yo estuve presente cuando él murió. Hizo un ruido muy raro, se chupó, como si se hubiera terminado de secar”.

Al momento de su muerte, Andrés Felipe López Bedoya (“Chester”) había perdido mucha masa corporal, según fotografías tomadas por los internos. FOTOS: CORTESÍA.

El papá del finado, Darío López, les dijo a los investigadores que en el último mes su hijo perdió 30 kilos de peso, producto de una enfermedad que los médicos no lograron diagnosticar. En una de las consultas, le recetaron reflufin, un antiácido para proteger la mucosa gástrica; y metropolol, para la hipertensión arterial y las arritmias cardiacas; entre otros medicamentos, que no lograron frenar el deterioro. Dos fotografías tomadas por los internos antes de la inspección judicial, muestran que efectivamente Andrés López sufría un estado de delgadez extrema. Las costillas resaltaban en el tórax y las extremidades perdieron la mayoría de su masa corporal. El testigo no mencionó el nombre de la mujer que supuestamente realizó el conjuro, pues al parecer “Chester” tenía varios asesinatos en su corta carrera delincuencial.

En la actualidad, las autoridades lo investigaban por tres casos: el homicidio de Juan Pablo Cano Villa, de 27 años, perpetrado en un establecimiento público de La Estrella, en medio de una discusión registrada el 8 de diciembre de 2025; y el doble homicidio de Mateo Cárdenas Arboleda, de 18, y Estiven Alberto López Villa, de 32.

A Andrés Felipe López Bedoya lo estaban investigado, entre otros delitos, por los asesinatos de Estiben Alberto López Villa (izq.) y Mateo Cárdenas Arboleda (der), además de la de Juan Pablo Cano Villa. FOTOS: CORTESÍA

Estos dos últimos fueron acribillados en la Variante a Caldas, el 20 de enero de 2026. Uno de ellos, antes de morir, acusó a “Chester” de ser el responsable del ataque. El móvil, al parecer, fue que las víctimas eran cercanas a Juan Pablo Cano, el primero de los muertos, y al darse cuenta de que los familiares de su victimario estaban en proceso de mudanza del vecindario, decidieron seguirlos para ver dónde se iban a instalar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los investigadores presumen que “Chester” se dio cuenta del seguimiento y ejecutó los asesinatos. Fuentes cercanas a este diario confirmaron que el Instituto Nacional de Medicina Legal no ha remitido a la Fiscalía el informe final de la necropsia, por lo que todavía no hay un veredicto científico sobre lo ocurrido. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¡Fin de la espera! Ya viene el final de la tercera temporada del podcast Revelaciones del Bajo Mundo.

Bloque de preguntas y respuestas