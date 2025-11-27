General Federico Mejía es investigado por liberar a narco con 4 kilos de base de coca

Los escándalos no cesan en las Fuerzas Militares. A cuatro días de la revelación de Noticias Caracol sobre los archivos del jefe disidente “Calarcá”, que involucra a altos mandos de inteligencia militar con ese grupo delincuencial, se conoció una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por un operativo llevado a cabo el 31 de enero de 2024. En este se habría dejado libre a un presunto narcotraficante que había sido capturado con cerca de 4,5 kilos de base de coca por orden del brigadier general Federico Mejía Torres.
Según informó Caracol Radio, el hombre fue sorprendido en flagrancia mientras transportaba la droga en una moto. Un suboficial realizó la aprehensión, leyó sus derechos y mantuvo el protocolo para trasladarlo del área en un helicóptero del Ejército, como lo dicen los procedimientos para esos casos.
Pero al aterrizar en la base militar de Popayán (Cauca), el general Mejía habría asumido funciones de policía judicial, por lo cual habría ordenado la movilización de otra aeronave desde Cali para devolver al capturado y al cargamento que tenía al lugar en donde se hizo la detención.