Gobierno Petro habló de valorización como alternativa a los peajes, pero nunca la implementó, la advertencia de la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos Anif aprovecharon el 22 Congreso Nacional de Infraestructura para presentar un estudio que analiza el sector de infraestructura de transporte y los retos que enfrenta para financiarse a futuro.
Entre las principales conclusiones se destca que para completar el plan carretero del periodo 2023-2035 se requiere una inversión anual promedio de $19 billones para cumplir con la meta de los proyectos priorizados y no priorizados, y de $5,6 billones para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial terciaria.
