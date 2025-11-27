¿Injusto empate en Ditaires? Así explicó Diego Arias el resultado frente al Junior

Atlético Nacional y Junior firmaron un 1-1 intenso, polémico y emocional por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El duelo, disputado en Ditaires debido al montaje del concierto de J Balvin en el Atanasio, mantuvo a los dos equipos igualados en el liderato del grupo A.
Más allá del marcador, el rendimiento dejó reclamos, golpes de ánimo, un expulsado y un golazo del visitante, generando presión creciente sobre las decisiones de Diego Arias, quien necesitaba dar un golpe de autoridad en casa. Tras el compromiso, Arias explicó por qué las cosas no salieron cómo se esperaban.