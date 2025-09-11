Inspector General expulsado de Fuerzas Militares alega que manipularon una extorsión para vincularlo con el narcotráfico

Por orden directa del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó públicamente de “fuertes indicios” de nexos con el narcotráfico, fue retirado del servicio el mayor general Hernando Garzón Rey, inspector general de las Fuerzas Militares y uno de los oficiales antiguos más activos dentro de la institución castrense.
Su cabeza rodó luego de un trino del jefe de Estado, en la noche de miércoles, quien afirmó en su cuenta de X: “He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”.