Kompany y la reflexión sobre racismo que le da la vuelta al mundo, cuestionó a Mourinho y defendió a Vinicius

El fútbol europeo vive una nueva sacudida moral tras el incidente protagonizado por Vinicius Jr. durante un partido entre Real Madrid y Benfica. Pero más allá de lo ocurrido en el césped, han sido las reflexiones del exdefensor y actual entrenador belga Vincent Kompany las que han aportado una mirada profunda, matizada y poco habitual sobre un problema que el deporte arrastra desde hace décadas: el racismo y la polarización en torno a él.
Su intervención no fue una condena simplista ni una defensa corporativa. Fue, más bien, un análisis humano de un fenómeno complejo, dividido —según él— en tres escenarios: lo que pasa en el campo, lo que ocurre en las gradas y lo que sucede después en el discurso público.