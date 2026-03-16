Al reinterado general Miguel Huertas lo felicitaron en el pasado por una operación que acabó en falso positivo

Una felicitación oficial por un operativo que terminó en una masacre extrajudicial perpetrada en Antioquia es la nueva denuncia que salpica al cuestionado general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional.
El documento fue publicado en exclusiva por el portal Cuestión Pública, y hace referencia a un hecho ocurrido el 6 de julio del 2003 en la vereda Cosme del municipio de Granada (Antioquia). Allí fueron asesinados a tiros los ciudadanos Medardo Ángel Galeano, Ramón Enrique Rengifo, Jesús Isaza Guzmán y Aldemar Suárez Díaz.
Por ese hecho, el Comando del Batallón de Artillería N°4 expidió una felicitación a Huertas, “por su excelente capacidad de liderazgo, responsabilidad demostrada en la Operación Marcial Norte, adelantada contra narcoterroristas de la novena cuadrilla de las Farc y cuadrilla Carlos Alirio Buitrago”.