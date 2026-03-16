Al reinterado general Miguel Huertas lo felicitaron en el pasado por una operación que acabó en falso positivo

Una felicitación oficial por un operativo que terminó en una masacre extrajudicial perpetrada en Antioquia es la nueva denuncia que salpica al cuestionado general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional. El documento fue publicado en exclusiva por el portal Cuestión Pública, y hace referencia a un hecho ocurrido el 6 de julio del 2003 en la vereda Cosme del municipio de Granada (Antioquia). Allí fueron asesinados a tiros los ciudadanos Medardo Ángel Galeano, Ramón Enrique Rengifo, Jesús Isaza Guzmán y Aldemar Suárez Díaz. Por ese hecho, el Comando del Batallón de Artillería N°4 expidió una felicitación a Huertas, “por su excelente capacidad de liderazgo, responsabilidad demostrada en la Operación Marcial Norte, adelantada contra narcoterroristas de la novena cuadrilla de las Farc y cuadrilla Carlos Alirio Buitrago”.

Sin embargo, años después la justicia determinó que las cuatro muertes no fueron producto de un combate con la guerrilla, sino de una ejecución extrajudicial o “falso positivo”, como se les conoce coloquialmente. El 21 de mayo de 2018 el Juzgado 36 Administrativo de Medellín sentenció al Ejército por esos hechos, y en su fallo consignó la citada felicitación como evidencia, la cual fue publicada después por el portal de noticias. De hecho, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) analiza varios hechos que involucrarían a Huertas en varios delitos perpetrados durante sus días de capitán en Antioquia, entre 2002 y 2003. Frente al asunto de Granada, Huertas alegó que no firmó el informe sobre los resultados de la operación. El general está en el ojo de la opinión pública desde finales del año pasado, cuando su nombre apareció en las memorias electrónicas y celulares decomisados a Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).