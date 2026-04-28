Trasladar a los hipopótamos, como quiere el millonario Anant Ambani, es lo de menos, el problema es otro

En medio de la polémica decisión que se ha tomado desde el Gobierno Nacional de aplicarle la eutanasia a 80 hipopótamos debido a las complejidades de un traslado, una iniciativa del multimillonario indio Anant Ambani parecer darle un giro a su programado sacrificio.
Este martes, se conoció a través de un comunicado que el hijo del magnate Mukesh Ambani le pidió formalmente al gobierno colombiano suspender la decisión adoptada de aplicar la eutanasia a estos animales que llegaron a Colombia gracias al abatido narcotraficante Pablo Escobar.
Anant ofreció una “reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente” y puso a disposición su centro de animales Vantara en India.
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Este lugar, según la Autoridad Central de Zoológicos de India, alberga alrededor de 200 elefantes, 160 tigres, 50 osos, 250 leopardos, 200 leones y 900 cocodrilos. Dentro de la propuesta del asiático se contempla la captura y transporte de los hipopótamos con el apoyo de veterinarios, además de la creación de un entorno “naturalista” diseñado para estos mamíferos.