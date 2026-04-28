Trasladar a los hipopótamos, como quiere el millonario Anant Ambani, es lo de menos, el problema es otro

En medio de la polémica decisión que se ha tomado desde el Gobierno Nacional de aplicarle la eutanasia a 80 hipopótamos debido a las complejidades de un traslado, una iniciativa del multimillonario indio Anant Ambani parecer darle un giro a su programado sacrificio. Este martes, se conoció a través de un comunicado que el hijo del magnate Mukesh Ambani le pidió formalmente al gobierno colombiano suspender la decisión adoptada de aplicar la eutanasia a estos animales que llegaron a Colombia gracias al abatido narcotraficante Pablo Escobar. Anant ofreció una “reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente” y puso a disposición su centro de animales Vantara en India. Lea también: El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia Este lugar, según la Autoridad Central de Zoológicos de India, alberga alrededor de 200 elefantes, 160 tigres, 50 osos, 250 leopardos, 200 leones y 900 cocodrilos. Dentro de la propuesta del asiático se contempla la captura y transporte de los hipopótamos con el apoyo de veterinarios, además de la creación de un entorno “naturalista” diseñado para estos mamíferos.

Esta es la fortuna de Anant Ambani y lo que costaría un traslado de hipopótamos

La propuesta del multimillonario está soportada en su fortuna. Según portales especializados como Money Week, a principios de este 2026 su patrimonio estaba valuado en unos 40.000 millones de dólares, unos 3,59 billones de rupias indias. Su patrimonio proviene de sus labores en la empresa Reliance Industries, la cual pertenece a su padre, Mukesh Ambani, quien según la lista Forbes, es el vigésimo primer (21°) hombre más rico del mundo, con una riqueza que se estima en unos 99,7 millones de dólares y siendo el segundo más rico de Asia, después del también empresario indio, Gautam Adani.

Anant, de 30 años, es el director de los consejos de administración de varias empresas del grupo empresarial liderado por su padre. También es el dueño del Mumbai Indians, uno de los equipos más exitosos de la liga nacional de críquet. De este patrimonio, si el multimillonario indio desea llevar a cabo su propuesta de traslado de hipopótamos, tendría que disponer de al menos 3,5 millones de dólares. Este es el valor que en años anteriores dueños del santuario Ostok en México estimaron sobre un movimiento de los mamíferos a India y al país norteamericano. Esta cotización se hizo hace no menos de 3 años y fue estimando 70 hipopótamos. Este valor comparado con la fortuna de Anant apenas representaría un 0,008% de su patrimonio. Amplíe la noticia: Juzgado niega tutelas que pretendían frenar plan de eutanasia de hipopótamos

Las dificultades del traslado de los hipopótamos a India

Aunque los números dejan claro que lo económico no sería un inconveniente para el multimillonario indio sobre el traslado de los hipopótamos para la India, sí habrían algunas cuestiones logísticas que ponen en duda la viabilidad de la iniciativa del empresario indio. Una de ellas es el cómo trasladarlos a otro continente. Aunque se ha estimado que esto se haga por aire, esto implicaría construir guacales o cajas de transporte reforzadas que soporten su inmensa fuerza y tamaño, pues el peso de un hipopótamo adulto puede estar entre 1,5 a 3 toneladas. Otro inconveniente es el manejo de los animales ya que su viaje debería ser, según expertos, sin sedación profunda para evitar riesgos respiratorios, pero se contemplaría una sedación de emergencia en caso de que sufran ataques de pánico o se vuelvan agresivos durante el vuelo. Siga leyendo | Así es Vantara: El refugio de más de 1.400 hectáreas en India que quiere salvar a los hipopótamos de Colombia de la eutanasia Por último y no menos importante, reunir a estos mamíferos sería un reto no sólo logístico sino biológico, pues los hipopótamos son animales extremadamente territoriales y agresivos, algo que dificulta su captura y expone al personal que esté a cargo, pues inmediatamente atacan si se sienten amenazados. Además, pasan la mayor parte del día sumergidos, por lo que se dificulta su localización exacta y el uso de dardos tranquilizantes. Biólogos han detallado que su movimiento bajo el agua mediante saltos y la capacidad de sumergirse complica un intento de acorralarlos.

Los hipopótamos, según han reportado las autoridades ambientales, ya no están en un lago controlado sino que se han distribuido por la cuenca del Río Magdalena, algo que hace imposible reunirlos en un solo punto.

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