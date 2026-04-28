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“Los bandidos venden una libra de azúcar en $100.000”: concejal Claudia Carrasquilla denuncia irregularidades en la cárcel El Pedregal

La corporada también dijo que al interior del centro penitenciario los presos viven en medio de comodidades y lujos, pues hacen modificaciones a su gusto.

  • En la imagen principal, la cárcel El Pedregal; en la miniatura, la exfiscal y actual concejal de Medellín Claudia Carrasquilla. FOTOS ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    En la imagen principal, la cárcel El Pedregal; en la miniatura, la exfiscal y actual concejal de Medellín Claudia Carrasquilla. FOTOS ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Apenas a unas semanas de toda la polémica que generó la ‘parranda vallenata’ en uno de los patios de la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado varios jefes de las bandas más temidas de Medellín, la concejal Claudia Carrasquilla dio a conocer nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando en la cárcel El Pedregal, donde para los presos no hay Dios que valga ni ley que aplique.

En diálogo con este diario, la corporada reveló que, según sus fuentes, en dicho centro penitenciario hay dos asuntos que deberían ser revisados con mayor celeridad: las modificaciones irregulares en patios y celdas por parte de los mismos reclusos, y lo que ella llama ‘El cartel de la comida’.

Lea más: Amenazas a Carrasquilla y Tobón obligan hacer sesión reservada del Concejo de Medellín

Respecto al primer asunto, Carrasquilla hizo énfasis en que en los patios 9 y 1, que son de máxima seguridad y es donde están recluidos cabecillas de bandas como La Inmaculada y de otras reconocidas estructuras delincuenciales, hay adecuaciones en los pisos de las celdas: unos con un tipo de material diferente y más premium que el instalado en la cárcel, y otros en los que se pueden apreciar escudos de equipos de fútbol y hasta tableros de ajedrez con una especie de acrílico encima, lo que por obvias razones no está permitido.

Adicionalmente, en una inspección reciente por parte de Policía Judicial y de acuerdo con lo dicho por la concejal, se habrían encontrado botellas de licor y otros objetos como camas y televisores, lo que pone en evidencia que muchos de los convictos viven una vida de lujo a pesar de estar tras las rejas.

En cuanto al tema de la comida, la corporada precisó que en el pabellón de las mujeres, algunos funcionarios del Inpec estarían aprovechándose de los mercados que por norma pueden recibir las internas, sacando de estos el azúcar y el café.

“Estos productos van a parar a manos de los mismos delincuentes, quienes venden una libra de azúcar o café en $80.000 o $100.000. Otra cosa es que al proveedor de los ranchos, es decir, al que entra la carne, el pollo, los huevos y otros alimentos, le están robando la mercancía para venderla al interior del penal”.

Entérese: “Actué en todo momento de buena fe”: Nelson Velásquez rompe el silencio tras parranda en la cárcel de Itagüí

Lo más delicado del asunto, según la concejal, es que todo esto sucede en medio de la pasividad y permisividad de los cuadros de mando de la cárcel y los altos oficiales del Inpec, tanto así que no han interpuesto ningún requerimiento para evitar que este tipo de cosas sigan presentándose.

La corporada confirmó que todas estas denuncias ya fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación, y que serán ellos quienes decidan si abrir o no una investigación sobre el caso.

Entre tanto, este diario intentó comunicarse con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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