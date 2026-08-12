¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó el cierre formal de la fase de búsqueda y rescate en el departamento, luego de que una familia de cuatro personas que había sido reportada como desaparecida fuera localizada con vida tras el terremoto de magnitud 7,4.
La familia logró salir del lugar donde se encontraba en el momento del sismo, pero quedó incomunicada en otro punto, por lo que durante varias horas las autoridades desconocieron su paradero. Posteriormente, sus integrantes fueron ubicados sanos y salvos y quedaron bajo resguardo de la XV Brigada del Ejército.