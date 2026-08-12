¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó el cierre formal de la fase de búsqueda y rescate en el departamento, luego de que una familia de cuatro personas que había sido reportada como desaparecida fuera localizada con vida tras el terremoto de magnitud 7,4. La familia logró salir del lugar donde se encontraba en el momento del sismo, pero quedó incomunicada en otro punto, por lo que durante varias horas las autoridades desconocieron su paradero. Posteriormente, sus integrantes fueron ubicados sanos y salvos y quedaron bajo resguardo de la XV Brigada del Ejército.

Según explicó la gobernadora, las cuatro personas no fueron encontradas en el sitio donde inicialmente se adelantaban las labores de búsqueda porque no pudieron acceder a ese punto. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no presentan lesiones ni afectaciones y ya reciben la atención necesaria. Conozca: Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto Con la localización de esta familia, Córdoba-Curi informó que ya no hay personas desaparecidas que estén siendo buscadas bajo los escombros en el Chocó. Por ello, el Puesto de Mando Unificado (PMU) cerrará formalmente la fase de búsqueda y rescate para concentrar los esfuerzos en la atención de los damnificados por la emergencia.

Así, el más reciente balance de la Gobernación del Chocó, con corte a las 6:05 p. m. de este 12 de agosto, reporta 13 personas fallecidas y 182 heridas tras el sismo. Además, hay 8.056 familias damnificadas y 4.027 afectadas, mientras que 21.216 personas están damnificadas y 24.662 afectadas.

La emergencia deja también 1.144 viviendas destruidas, 8.868 averiadas y siete puentes vehiculares afectados, con un total de 29 municipios impactados. El reporte registra cero personas desaparecidas, luego del hallazgo de la familia que permanecía incomunicada.

Ahora, ¿qué sigue? La situación del hospital que atiende a los heridos del Chocó

El Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, enfrenta una presión crítica tras el terremoto, pues es el único hospital público de mediana complejidad del departamento y actualmente registra una sobreocupación del 245,2%. El centro atiende a pacientes provenientes de varios municipios afectados y tiene sus nueve camas de UCI ocupadas. Uno de los principales problemas es que el hospital no cuenta con una nevera especializada para almacenar sangre, por lo que las unidades deben llegar desde otras ciudades y utilizarse inmediatamente. Esta situación dificulta la respuesta ante hemorragias, cirugías de urgencia y otros procedimientos que requieren disponibilidad inmediata de sangre. La emergencia también ha obligado a reforzar el personal y los recursos del hospital. Al menos 33 pacientes fueron trasladados a Antioquia durante las primeras 48 horas, mientras especialistas como ortopedistas, cirujanos, intensivistas y pediatras llegaron desde otras regiones para apoyar la atención. Ahora, además de personal médico, el centro necesita equipos e insumos como monitores, camillas, glucómetros, sillas de ruedas, material quirúrgico y hemoderivados.

¿Dónde donar para ayudar a los afectados por el terremoto en Chocó?

Quienes quieran hacer donaciones económicas directamente al departamento pueden utilizar la cuenta oficial habilitada por la Gobernación del Chocó en el Banco de Bogotá: cuenta de ahorros 578818429, a nombre de Ayuda humanitaria, con NIT 891.680.010-3. Los recursos están destinados al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo del Chocó, por lo que se recomienda verificar los datos antes de realizar cualquier transferencia. En Medellín y Antioquia también hay puntos habilitados para recibir alimentos, elementos de higiene, insumos médicos y artículos de primera necesidad. Entre ellos están la Librería Rodante Delfos, en Laureles-Estadio; la Universidad de Antioquia, a través de AfroUdeA; y el punto instalado en el Parque Principal de Itagüí. En este último caso, la jornada de recolección fue anunciada para el 11 y 12 de agosto, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Entérese: Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos En Bogotá, la campaña #ChocóTeNecesita recibe principalmente insumos médicos en cuatro estaciones de Bomberos: Puente Aranda, Restrepo, Kennedy y Chapinero. También existen puntos de recolección de organizaciones como Manos Visibles, mientras que otras iniciativas reciben aportes económicos. Antes de donar, es importante confirmar que la cuenta, organización o punto de acopio corresponda a un canal oficial y que los elementos solicitados coincidan con las necesidades actuales de la emergencia.

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