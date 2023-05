La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, una de las personas que acompañó los procesos de negociación en su momento con los jóvenes, a través de su cuenta de Twitter, no solo las rechazó, sino que le pidió que focalizara mejor su liderazgo.

Las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez , en medio de las movilizaciones de este 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo, en las que expresó su completo apoyo a la Primera Línea, no solo fueron mal recibidas por varios sectores del país.

Así mismo, la funcionara, en un tuit que publicó más adelante, también le recordó a la vicepresidenta que la Gobernación no fue ajena a la situación que se presentó en el departamento, y que en su momento condenaron “la brutalidad policial” y expresaron su apoyo a la “protesta pacífica”. Sin embargo, considera que Márquez no puede perder de vista todo el caos y destrucción que se generó no solo en Cali, sino en varios municipios vallecaucanos.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica”, agregó.