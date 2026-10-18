Esto se exigieron Uribe y De la Espriella para “calmar las aguas” entre el uribismo y el Gobierno

Hace unas semanas, en pleno día de labores en el Congreso, el presidente Abelardo de la Espriella citó en la Casa de Nariño a los senadores Enrique Gómez y Sara Castellanos de Salvación Nacional. El encuentro ocurrió en medio de un choque con el uribismo que, a juzgar por lo que vino después, parece haber quedado atrás. Gómez se negó a hablar más del asunto, y del otro lado tampoco se volvieron a caldear los ánimos. Por esos mismos días, según conoció EL COLOMBIANO, el jefe de Estado habría llamado al expresidente Álvaro Uribe. Esa conversación habría servido para poner paños fríos a una relación que venía tensa desde la campaña. La tregua, sin embargo, tiene sus condiciones. Sobre la mesa están varias iniciativas que el Centro Democrático impulsa en el Congreso y que, según fuentes consultadas, el mandatario le habría prometido respaldar. Dos tendrían prioridad. Le puede interesar: Así se mueve Daniel Briceño, el uribista “jugado” con Abelardo de la Espriella La primera es una contrarreforma pensional que la bancada uribista tiene lista para radicar esta semana, entre martes y miércoles. El proyecto, dicen desde el partido, buscaría garantizar la sostenibilidad del sistema y “recuperar la libertad de los colombianos para elegir el régimen en el que ahorran”, además de ofrecer alternativas a quienes no alcanzan a cumplir todos los requisitos para pensionarse. La segunda ya está en curso. Es un proyecto de autoría del representante uribista Óscar Darío Pérez, radicado a finales de julio, que fija topes al aumento del avalúo catastral y del impuesto predial con el fin de proteger a los contribuyentes. El apoyo de la coalición de gobierno a ambas iniciativas sería uno de los gestos que habría ayudado a aliviar la fricción. Esto mientras desde el CD también habrían asegurado que respaldarán las iniciativas del Ejecutivo como la ley de sometimiento, de la que son coordinadores ponentes para el primer debate Daniel Briceño (CD) y Eimy Suárez (Cambio Radical); así como la también recién radicada ley “antimermelada”. La senadora Claudia Margarita Zuleta, coautora del proyecto sobre el predial, dijo a este medio que el Centro Democrático acompaña todas las iniciativas que le sirvan al país. Al preguntarle por la tregua, señaló: “Para pelear se necesitan dos, y no estamos para eso. Sí creo que el Gobierno tiene hoy un amplio apoyo en el Congreso y debe mantener una buena relación con las bancadas para que su agenda prospere”.

Malestares de lado y lado

Más allá de lo que se ha hecho público, dentro del partido había otras molestias, como el trato a los congresistas. Un parlamentario le contó a este periódico que a dos congresistas, uno liberal y otro del CD, no los habrían dejado entrar a una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La cita la había pedido la gobernadora del Meta para hablar del fenómeno de El Niño. El episodio cayó mal. En el uribismo hay quienes creen que el Ejecutivo no debería leer todos los intentos de acercamiento como una búsqueda de “mermelada” y que cerrarles la puerta a los congresistas en temas regionales es una mala señal. Por eso, un “mejor trato” con el Congreso habría sido otro de los puntos que Uribe puso sobre la mesa. El reclamo no fue en una sola vía. Desde el Gobierno también habrían pedido bajar el tono. Este medio conoció que entre los miembros del CD hay consenso en que deben ser más “responsables” con sus comunicaciones. Si bien, dicen, ser partido de gobierno no significa entregar un cheque en blanco, saben que el apoyo debe ser directo. De hecho, en la llamada entre Uribe y el jefe de Estado cada uno mencionó, según fuentes enteradas, a un senador de la bancada del otro. El presidente le habría pedido a Uribe que modere a Rafael Nieto, el congresista de su partido que más lo ha criticado. Por su parte, el expresidente habría pedido que Enrique Gómez reduzca la confrontación y las críticas al uribismo. El senador ha llegado a decir que “Uribe es socialista”. Tras la llamada, esos comentarios pararían, al menos por ahora.

Los puentes

Para tender puentes aparece un nombre: Miller Soto, vocero del Gobierno, quien sería clave para bajarle la temperatura a las discusiones. Según fuentes cercanas, le transmitió a De la Espriella el malestar de Uribe con los videos hechos con inteligencia artificial que circularon durante la campaña. En ellos aparecían integrantes del CD, como Paloma Valencia, o el expresidente, en supuestas reuniones con “los de siempre” y hasta con el expresidente Santos. Eso le dolió al uribismo. La cercanía de Soto con el exmandatario se vio el día de la posesión presidencial en Cali: “Ese es cuota mía”, dijo de forma jocosa señalando a Soto. Recientemente, Soto le habría hecho llegar a Uribe mensajes diciendo que De la Espriella quiere mantener una buena relación con él. Le puede interesar: El Centro Democrático está en tremendo dilema: ¿puede ser leal al Gobierno sin ceder terreno?

¿Tiempo de hacer la paz?

El Ejecutivo ya radicó dos de sus apuestas centrales: la ley de sometimiento y la ley contra la “mermelada”. Pronto haría lo mismo con el estatuto antiterrorista, que ya tuvo el visto bueno en el comité de política criminal, y el proyecto para hacer de Barranquilla la capital alterna de Colombia. Se suma el presupuesto del 2027, que tiene hasta hoy para ser discutido; si no, se iría por decreto, como una adición presupuestal para el 2026 que ya se radicó con mensaje de urgencia. Al tiempo, se viene una reforma tributaria o “ley de rescate fiscal” y el Plan Nacional de Desarrollo. Para sacar adelante esa agenda, la Casa de Nariño necesitará a su coalición completa; no puede darse el lujo de perder al uribismo. La idea que parece abrirse paso a ambos lados es dejar la contienda electoral para el 2027 y concentrar los esfuerzos en lo legislativo. Bloque de preguntas y respuestas