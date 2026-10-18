¿Qué falta para que estos cuatro embajadores que nombró Abelardo asuman el cargo?

A diferencia de la mayoría de nombramientos en el Gobierno, los embajadores y cónsules no solo dependen de la voluntad del Ejecutivo: tienen que recibir la “bendición” del extranjero, que es el beneplácito de los países a los que quieren llegar.
Sin embargo, a más de dos meses de que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, a varios no les han dado el visto bueno.
La diplomacia es hermética, así que por ahora no hay pronunciamientos oficiales de esos países, mientras sí puede haber algunas explicaciones.
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Los casos incluyen nombres como Carlos Felipe Mejía en España, quien ha publicado mensajes insultando al presidente Pedro Sánchez; el excandidato a la Gobernación de Antioquia Mauricio Tobón en México o el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño en Reino Unido.
Cabe recordar que el Gobierno llegó con la promesa de cambiar el rumbo de la diplomacia colombiana en el mundo. Según fuentes con las que ha hablado este diario, se pretende que las embajadas cumplan un rol aún más protagónico en temas de relaciones comerciales; sobre todo, en la atracción de inversión extranjera hacia Colombia.
También se hizo campaña contra “los de siempre” en favor de “los nunca”, en referencia a aquellos que no hacían parte de la clase política tradicional. Pero varios de los elegidos tienen trayectoria política.