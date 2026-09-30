Miguel Arrázola, el pastor que promovió el “No” en el plebiscito de 2016, será embajador en El Salvador

También cuenta con un Bachelor en Estudios Teológicos de la misma institución y estudios en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia Rhema (CEBCO).

En el ámbito de su formación, señala que estudió Teología Bíblica y Ministerial, además de tener un doctorado honoris causa en Teología Eclesiástica, obtenido este año en la Theological International University of Florida.

El gobierno de Abelardo de la Espriella designó a Miguel Fernando Arrázola Pineda como embajador de Colombia en El Salvador. Su hoja de vida fue publicada este 29 de septiembre, en donde menciona que se desempeñó como administrador gerente de la Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida , en Cartagena, durante 16 años.

Nacido en Cartagena el 28 de mayo de 1968, Arrázola Pineda es recordado por ser uno de los principales promotores del voto por el “No” en el plebiscito por la paz de 2016, en el que los colombianos decidieron sobre la aprobación o el rechazo del acuerdo de paz con las Farc.

El tarjetón preguntaba lo siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

El pastor más famoso de Cartagena había manifestado su apoyo al expresidente Álvaro Uribe durante el periodo en el que el plebiscito era presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien respaldaba el “Sí”.

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Su apoyo a Uribe se ha visto reflejado en el respaldo a figuras políticas cercanas al expresidente, como Juan Manuel Santos, durante su primer gobierno, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque. Arrázola también fundó la iglesia Ríos de Vida, donde se realizó un foro sobre el plebiscito al que asistieron integrantes del Centro Democrático.

La influencia del pastor es de tal magnitud que habría aportado votos a Dionisio Vélez para llegar a la Alcaldía de Cartagena en el periodo atípico de 2013-2015. También habría hecho lo mismo con Judith Pinedo, conocida como ‘La Mariamulata’, y con el fallecido Campo Elías Terán.

Y es que el poder de convocatoria de Arrázola ha sido descrito como significativo, pues ha llegado a llenar el estadio de Cartagena y ha movilizado a unas 20.000 personas. Ahora es una figura cercana a De la Espriella, quien le ofrece un cargo de libre nombramiento y remoción en un gobierno que asegura buscar cerrar las heridas que dejó abiertas Gustavo Petro.

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