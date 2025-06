¿Gobierno daría marcha atrás y renunciaría a la consulta popular? Ministro Benedetti le pone una condición al Senado

Además, indicó que la Registraduría no se podría oponer a la convocatoria a los comicios. “Sería un desacato a un decreto presidencial. El registrador no está en posición de estar valorando si se pueden o no se pueden hacer elecciones, debe aplicar el decreto”.

En esa línea, el ministro del Interior se refirió a la reunión que sostuvo el presidente con la bancada del Pacto Histórico y en la que supuestamente el jefe de Estado les habría jalado las orejas por cuenta de la fallida consulta que naufragó en el Senado.