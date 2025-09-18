Gobierno cambió equipo negociador en mesa de paz en Quibdó y reanudó diálogo: “Hay que desescalar la violencia”

Tras cuatro meses de inactividad, la mesa sociojurídica de paz en Quibdó volvió a sesionar. El Gobierno Nacional anunció la reanudación de los diálogos con las tres estructuras armadas urbanas —Los Locos Yam, RPS y Los Mexicanos— que permanecen en el escenario de conversación, con el objetivo de “desescalar la violencia” en la capital del Chocó.
La reactivación de la mesa llega con un relevo en la coordinación del equipo oficial: el coronel (r) Alexander Castillo asumió como delegado en reemplazo del representante David Racero.
Castillo explicó que la pausa no obedeció a una suspensión formal de los diálogos, sino a “circunstancias personales de quienes integraban la delegación anterior”, lo que impidió darle continuidad al proceso.
Lea más: Paz urbana: así van mesas de Medellín, Quibdó y Buenaventura
“Durante este tiempo se conformó un equipo técnico de cinco personas con plena disposición de asumir esta responsabilidad. En lo que queda de gobierno vamos a trabajar con rigor para entregarle a la comunidad resultados concretos”, señaló Castillo en diálogo con EL COLOMBIANO