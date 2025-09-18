x

Gobierno cambió equipo negociador en mesa de paz en Quibdó y reanudó diálogo: “Hay que desescalar la violencia”

Alexander Castillo fue designado como nuevo coordinador del Gobierno en la mesa de paz urbana de Quibdó. Llegó en reemplazo del representante David Racero. Afirmó, en entrevista con este diario, que su misión será desescalar la violencia en la capital del Chocó.

  • La mesa de conversación se reanudó este 17 de septiembre y se puso un plazo de dos semanas para trazar la nueva hoja de ruta. FOTO CORTESÍA
Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

18 de septiembre de 2025
Tras cuatro meses de inactividad, la mesa sociojurídica de paz en Quibdó volvió a sesionar. El Gobierno Nacional anunció la reanudación de los diálogos con las tres estructuras armadas urbanas —Los Locos Yam, RPS y Los Mexicanos— que permanecen en el escenario de conversación, con el objetivo de “desescalar la violencia” en la capital del Chocó.

La reactivación de la mesa llega con un relevo en la coordinación del equipo oficial: el coronel (r) Alexander Castillo asumió como delegado en reemplazo del representante David Racero.

Castillo explicó que la pausa no obedeció a una suspensión formal de los diálogos, sino a “circunstancias personales de quienes integraban la delegación anterior”, lo que impidió darle continuidad al proceso.

Lea más: Paz urbana: así van mesas de Medellín, Quibdó y Buenaventura

“Durante este tiempo se conformó un equipo técnico de cinco personas con plena disposición de asumir esta responsabilidad. En lo que queda de gobierno vamos a trabajar con rigor para entregarle a la comunidad resultados concretos”, señaló Castillo en diálogo con EL COLOMBIANO

El coronel retirado aseguró que el nuevo equipo negociador definió cuatro prioridades para conversar en esta nueva etapa:

Prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes a escenarios de violencia, disminuti los delitos de mayor impacto en la comunidad.

“Trabajaremos con y para las víctimas, incluyendo la reconstrucción de la memoria histórica de Quibdó y adelantaremos escenarios de comunicación pública: rendición de cuentas a la ciudadanía, sin comprometer la reserva propia de la mesa de negociación”, apuntó el coordinador del espacio de paz.


Entérese: “Verificar ciertos detalles resulta imposible, pues quienes los conocen fallecieron”: abogado representante de los exFarc

Castillo aseguró que ya hay compromisos iniciales para mantener los alivios humanitarios alcanzados en la primera fase del proceso, así como la definición de nuevos acuerdos en las próximas dos semanas. Entre las propuestas, adelantó, figuran proyectos productivos para dinamizar la economía local, aunque evitó precisar detalles mientras se concreta la implementación.

¿Se sumarán nuevos actores?

Aunque actualmente participan tres bandas, la resolución presidencial habilita a la mesa a dialogar con otras estructuras que soliciten ingreso, siempre que cumplan los requisitos legales. Según Castillo, ya se recibieron acercamientos de grupos interesados en iniciar conversaciones, los cuales están en etapa de caracterización.

El departamento del Chocó es un escenario complejo en el marco del conflicto armado. Además de las bandas criminales, también hay presencia del Ejército Gaitanista de Colombia y del Clan del Golfo. Esos actores generan una presión adicional sobre las bandas urbanas, lo que puede representar un riesgo para el proceso.

“La primera línea de trabajo es mejorar las condiciones de seguridad, porque la presencia del AGC y el ELN preocupa profundamente. Hemos solicitado que Chocó sea incluido en la agenda nacional de negociación con estos grupos, para evitar que haya frustraciones en el camino”, advirtió Castillo.

El coordinador enfatizó que el éxito del proceso depende de la articulación entre la mesa de paz urbana en Quibdó y las demás instancias de diálogo abiertas por el Gobierno en el marco de la llamada paz total.

El primer encuentro de esta segunda fase se realizó el 17 de septiembre. En adelante, el Gobierno y las estructuras armadas tienen un plazo de dos semanas para definir los nuevos acuerdos, fijar indicadores de cumplimiento y anunciar incentivos para la comunidad.

“El propósito es claro: aliviar las condiciones humanitarias y abrir un tránsito al Estado de derecho para quienes hoy siguen vinculados a economías ilegales”, concluyó Castillo.

La Defensoría del Pueblo celebró la reanudación de los diálogos urbanos en Quibdó y afirmó que el escenario de conversación activo puede llevar a desescalar las violencias. Afirmaron que la reanudación es una respuesta, también, a varias solicitudes hechas por organizaciones sociales y las comunidades.

