Guía para jurados: cómo llenar correctamente el formulario E-14 y evitar errores en el conteo de votos

El próximo domingo, 8 de marzo, más de 862 mil colombianos serán quienes velarán para que el desarrollo de las elecciones se cumpla como ordena la ley. Se trata de quienes ejercerán como los jurados que estarán en las mesas de votación, en donde se espera que más de 20 millones de los 41 millones habilitados para votar salgan a participar de la jornada electoral.
La selección, según ha indicado la Registraduría, se hizo de forma múltiple. Para el domingo, 331.005 de ellos corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes de las diversas instituciones universitarias públicas y privadas, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.