Guía para jurados: cómo llenar correctamente el formulario E-14 y evitar errores en el conteo de votos

Los jurados, ciudadanos elegidos de entidades públicas y privadas, serán los encargados de velar por los votos depositados en las urnas. Esta es una guía para evitar los errores desarrollando su labor.

    Para este domingo, 8 de marzo, más de 862.000 colombianos fueron designados como jurados de votación. Foto: Julio César Herrera Echeverri
Colprensa
hace 6 horas
bookmark

El próximo domingo, 8 de marzo, más de 862 mil colombianos serán quienes velarán para que el desarrollo de las elecciones se cumpla como ordena la ley. Se trata de quienes ejercerán como los jurados que estarán en las mesas de votación, en donde se espera que más de 20 millones de los 41 millones habilitados para votar salgan a participar de la jornada electoral.

La selección, según ha indicado la Registraduría, se hizo de forma múltiple. Para el domingo, 331.005 de ellos corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes de las diversas instituciones universitarias públicas y privadas, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

¿A qué horas se deben presentar los jurados en los respectivos puestos de votación?

La labor de los jurados arranca desde las 7:00 a. m. para que estén dispuesto a la apertura de las mesas a las 8:00 a. m. La jornada de votación cierra a las 4:00 p. m.

Lea también: Abecé si es testigo electoral: funciones, límites y nuevas herramientas

Luego deberán estar un par de horas más para contar los votos y diligenciar de manera manual los resultados de las votaciones en los formularios E 14 o actas electorales, que son los documentos fundamentales para que un día después se de inicio a los escrutinios en cabeza de los jueces de la República.

¿Cómo diligenciar el formulario E-14?

Ante los problemas que se ha presentado en el diligenciamiento de los formulario E-14, como pasó hace cuatro años y se dio paso a hablar de un fraude masivo, el principal cuidado de los jurados es registrar de manera clara y de forma horizontal dato por dato en los tres ejemplares: claveros, delegados y transmisión.

Si la cifra tiene 3 dígitos, deben escribir cada número en su propia casilla, de izquierda a derecha. Si la cifra tiene 1 o 2 dígitos, en las casillas que anteceden deben rellenar la marca de agua del círculo.

Igualmente los jurados deben tener en cuenta que si no hay votación, no se deben diligenciar las casillas correspondientes a los partidos y candidatos que no obtuvieron votos. La recomendación es porque se ahorra tiempo, evita confusión visual y agiliza el proceso de transmisión y escrutinio.

Beneficios de ser jurados de votación y sanciones en caso de no asistir al puesto asignado

La persona que haya sido escogida como jurado debe cumplir su labor de forma obligatoria y quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones o las abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos. La norma señala además que estos jurados ausentes deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Registraduría además recordó que los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

Siga leyendo: ¿Se puede usar el celular en el puesto de votación? La Registraduría aclara las reglas para este domingo

