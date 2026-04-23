El afán de funcionarias de Gustavo Bolívar para entregar $33.000 millones a “contratadero”

La Fiscalía capturó, y está en proceso de imputación por corrupción, a nueve integrantes de Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Se trata de uno de los llamados “contrataderos” que manejó cerca de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías. Según reveló una investigación de La Silla Vacía, dentro de los 101 contratos que está destapando la Fiscalía aparece uno que firmó Aremca con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en junio de 2025, por $33.000 millones. Este tendría como objeto la producción de alimentos para el autoconsumo de familias en siete departamentos del Caribe. Ese contrato lo gestionó desde el DPS Jeraldin Vera Ortiz, una exconcejal del Cesar, y lo firmó la secretaria general Diana Carolina Martínez. Las dos fueron seleccionadas por Gustavo Bolívar para trabajar en la entidad cuando asumió la dirección en marzo de 2024. Hoy, Vera Ortiz hace campaña por Iván Cepeda. Lea también: Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende Martínez también ha tenido otros contratos con el Estado. En el Secop Integrado figuran, desde 2016 hasta 2021, vinculaciones al Ministerio del Trabajo, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Secretaría Distrital de Hábitat en Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy, también en la capital.

Imputación de cargos a Diana Carolina Martínez por el caso Aremca

Volviendo al tema, la Fiscalía anunció que le imputará cargos a Martínez por celebrar ese negocio con Aremca omitiendo alertas y principios de planeación. Para el ente de control no se debió asignar a dedo, sino a través de una licitación: “Es como si le hubieran cuadrado todo para que Aremca fuera la feliz adjudicataria del contrato”, dijo el fiscal al anunciar la vinculación de Martínez en el caso. La historia de ese contrato muestra que en el DPS se habrían movido de afán, en 24 horas, para sacar los estudios previos, la resolución, la justificación y las firmas que permitieron el negocio de los $33.000 millones a Aremca. A pesar de que a Aremca le dieron un anticipo de 9.000 millones, el contrato no se ha ejecutado.

El polémico papel de Diana Carolina Martínez en RTVC

La rapidez para darle el contrato a Aremca pasó justo cuando se anunció la llegada de un nuevo director en reemplazo de Bolívar.

Martínez ahora trabaja como asesora de control disciplinario del sistema de medios públicos RTVC. En el noticiero de este 21 de marzo, RTVC omitió revelar el nombre de Martínez cuando habló del entramado de corrupción. Los ruidos con Aremca vienen desde hace años. En agosto de 2024, el entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el hoy senador Alexander López, denunció una red de “contrataderos” que estaban manejando con ruidos de corrupción billones de pesos de las regalías. Entre ellos, Aremca.

En el entramado había entidades sin ánimo de lucro u organizaciones internacionales, que servirían para intermediar los intereses de diferentes actores como contratistas, funcionarios y políticos con el propósito de ejecutar presupuesto público de manera direccionada. Con base en esa auditoría del DNP, López le pidió a la Fiscalía que investigara ese listado de “contrataderos”. Unos días después, la Procuraduría abrió una investigación a unos exmandatarios de Arauca por utilizar documentos públicos falsos para justificar un contrato con Aremca.

¿Cómo se asignó el millonario contrato de alimentación en el Caribe?

Esos ruidos no importaron para que, en mayo de 2025, el DPS buscara a Aremca para que manejara el millonario contrato de alimentación en el Caribe. El proyecto contemplaba la producción alimentaria para beneficiar a unas 6.900 familias de Cesar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena y Norte de Santander. Gustavo Bolívar, entonces director, ya había renunciado y estaba a una semana de salir oficialmente.

El DPS envió una invitación a varias entidades para ejecutar el convenio: a la Universidad Pedagógica, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO; la Central de Abastos del Caribe; Mercy Corps y a Aremca.

El rol de Yeraldin Vera Ortiz en la adjudicación directa

La oficina del DPS que se encarga de sacar adelante este tipo de iniciativas es la Dirección de Soberanía Alimentaria. La lideraba Yeraldin Vera Ortiz, una exconcejal de La Jagua de Ibirico en Cesar, quien también llegó a la entidad con Bolívar, y quien hizo política en uno de los municipios beneficiados por el proyecto.

La Universidad Pedagógica rechazó la invitación. Desde allí dijeron que no tenían cómo cumplir con el objeto del proyecto. Mientras, la FAO dijo que era imposible ejecutarlo en seis meses como lo pedía el DPS y las demás invitadas no respondieron. Aremca sí lo hizo: aceptó el plazo de ejecución y señaló que tenía experiencia y capacidad financiera para desarrollar el proyecto. El 21 de mayo de 2025, cuando Bolívar ya había salido, la directora de Soberanía Yeraldine Vera le pidió a la subdirección jurídica que hiciera una investigación de mercado y un análisis del sector para soportar el eventual negocio con Aremca. Volvió a insistir con ese pedido en una carta del 13 de junio. Más tarde, el 15 de junio, Presidencia publicó la hoja de vida de Mauricio Rodríguez para ser nombrado como nuevo director del DPS y acabar el encargo que había quedado tras la salida de Gustavo Bolívar. No se posesionaría hasta el 8 de julio, tres semanas después, y justo en ese lapso el DPS se movió rápido para sacar adelante el contrato con Aremca. Lea también: Procuraduría investigará a más de 40 funcionarios del gobierno Petro por vulnerar derechos de los indígenas Wayúu El 19 de junio apareció la investigación de mercado y el análisis del sector pedido por la directora Vera Ortiz. Con eso, el mismo día les dio forma a los estudios previos que justifican la contratación con Aremca. Ese mismo día, Vera le envió a la directora encargada del DPS, Carolina Hoyos, los documentos del proyecto para que les diera el visto bueno. Eso fue a las 4:52 p.m. A los tres minutos fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que soporta que hay plata para hacer la inversión. Y después de las 6:00 p.m., ya por fuera del horario laboral, Vera le envió a la Oficina de Contratación los papeles para solicitar la contratación a Aremca. La Oficina de Contratación citó ese mismo día a una sesión al día siguiente para evaluar la conveniencia del contrato con Aremca y otros dos proyectos con Señal Colombia y Artesanías de Colombia.

El Comité de Contratación y la firma final del convenio

La sesión extraordinaria del Comité de Contratación del 20 de junio fue virtual. Inició a las 11 de la mañana, y los tres proyectos en la agenda fueron aprobados sin observaciones. A renglón seguido, la secretaria General del DPS, Diana Carolina Martínez, delegada para representar a la entidad en esos negocios, expidió la resolución que justificó la contratación directa con Aremca. Vale recordar que Martínez llegó al DPS de la mano de Bolívar en abril de 2024.

El convenio con Aremca se firmó ese mismo día por la noche. En cambio, el contrato de Artesanías aprobado en esa misma sesión se demoró seis días, hasta el 26 de junio, y el de RTVC, dos semanas. La firmantes fueron la secretaria general del DPS, Diana Carolina Martínez, y la gerente de Aremca, Emilia María Álvarez Guerrero. A mediados de junio, a una semana de que Mauricio Rodríguez asumió la dirección del DPS, a Yeraldin Vera la asignaron supervisora del contrato con Aremca. Cabe aclarar que, al haber estado enterada de los estudios previos y de la etapa precontractual, puede tener un conflicto de interés en la ejecución. El 16 de julio llegó la Fiscalía, desde donde se empezó a cercar el paso a Aremca. Ese día se hizo un allanamiento de la sede de la organización en Barranquilla, cuyos registros obtenidos hacen parte de la investigación que terminó hace unos días con la captura de 9 funcionarios de Aremca y la exposición de más de 101 contratos cuestionados, empezando por el del DPS. Con los nuevos ruidos de Aremca, la nueva dirección del DPS le propuso a la asociación el 18 de julio de 2025 liquidar el contrato. Vera, que había gestionado el proyecto apenas un mes antes, aceptó. En un correo del 21 de julio le envió a Aremca la solicitud de la terminación del contrato.

Obstáculos en la liquidación y desembolso de los $9.000 millones

Pero el asunto no era tan sencillo: Aremca dijo que no iba a soltar el contrato porque ya lo había empezado a ejecutar y señaló que las investigaciones que le tenía encima la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría no significaban nada serio. A su vez, Aremca le recordó al DPS que el contrato tenía unas cláusulas penales y económicas sobre el proceder a la liquidación unilateral. Al DPS no le quedó de otra que seguir con la ejecución del contrato empezando por el desembolso del primer pago, que correspondió a $9.000 millones. Vera salió del cargo el 31 de julio de 2025. Martínez, quien firmó el contrato, estuvo hasta el 14 de agosto. El 31 de diciembre, cuando Aremca ya debía haber terminado de ejecutar el contrato, el avance era de apenas el 31%. Para no dejar fracasar el contrato, el DPS le aprobó una ampliación de tiempo hasta el 30 de abril de 2026, en los próximos días. Sin embargo, quién sabe si lo logren, ya que los funcionarios de Aremca están detenidos en Bogotá mientras la Fiscalía les imputa cargos. En las audiencias, la Fiscalía ha señalado que el contrato entre el DPS y Aremca se hizo de manera irregular. Que se habrían saltado los principios de transparencia, que no hubo estudios que soportaran la contratación directa y que habría responsabilidad del DPS y Aremca en la materialización del mismo. “En la etapa precontractual no se entiende cómo llegó Aremca. No hubo memorando de entendimiento que determine el origen. Pese a que Aremca debe ajustarse a ley de contratación no se evidencia un soporte presupuestal o CDP respecto de los recursos ofrecidos”, dijo el fiscal en la audiencia de legalización de captura en la que también anunció la vinculación de la secretaria Martínez. “Es como si le hubieran cuadrado todo para que Aremca fuera la feliz adjudicataria del contrato”, añadió. La funcionaria del DPS señalada por la Fiscalía, Diana Carolina Martínez, trabaja desde octubre de 2025 como asesora de control disciplinario de RTVC, es decir, es la encargada de hacer cumplir el buen desempeño de las funciones de los empleados. El nombramiento se dio unas semanas después de haber firmado en nombre del DPS un contrato de $3 mil millones para RTVC. La Procuraduría adelanta una indagación preliminar contra los funcionarios del DPS que participaron en la gestión del contrato con Aremca. Se reitera que la exdirectora de Soberanía, Jeraldin Vera, ahora hace campaña por Iván Cepeda, mientras la exdirectora general encargada, Carolina Hoyos, ahora trabaja en la Procuraduría. El exdirector Bolívar no se ha pronunciado sobre el episodio; entretanto, el DPS afirmó en un comunicado de prensa que está atento a los requerimientos de la justicia.