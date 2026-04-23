El afán de funcionarias de Gustavo Bolívar para entregar $33.000 millones a “contratadero”

La Fiscalía capturó, y está en proceso de imputación por corrupción, a nueve integrantes de Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Se trata de uno de los llamados “contrataderos” que manejó cerca de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías.
Según reveló una investigación de La Silla Vacía, dentro de los 101 contratos que está destapando la Fiscalía aparece uno que firmó Aremca con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en junio de 2025, por $33.000 millones. Este tendría como objeto la producción de alimentos para el autoconsumo de familias en siete departamentos del Caribe.
Ese contrato lo gestionó desde el DPS Jeraldin Vera Ortiz, una exconcejal del Cesar, y lo firmó la secretaria general Diana Carolina Martínez. Las dos fueron seleccionadas por Gustavo Bolívar para trabajar en la entidad cuando asumió la dirección en marzo de 2024. Hoy, Vera Ortiz hace campaña por Iván Cepeda.
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Martínez también ha tenido otros contratos con el Estado. En el Secop Integrado figuran, desde 2016 hasta 2021, vinculaciones al Ministerio del Trabajo, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Secretaría Distrital de Hábitat en Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy, también en la capital.