Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende

En medio de la carrera por llegar a la Casa de Nariño, uno de los aspectos más importantes es el círculo más cercano al candidato. Nadie llega solo a la Presidencia y por eso ciertas personas se vuelven “indispensables”. A veces, los que le hablan al oído a un político juegan un papel determinante, pero al mismo tiempo pueden ser un lastre.

En la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y representante del continuismo del gobierno de Gustavo Petro, hay varias figuras relevantes políticamente que lo rodean y que, de manera discreta, mueven sus fichas.

Uno de ellos es el senador Antonio José Correa, del Partido de La U, quien confirmó ayer su adhesión a la campaña de Cepeda. Al ser consultado sobre las razones de su apoyo al candidato de izquierda, el senador aseguró que es porque “Cepeda representa un estilo de vida ya muchas de las víctimas de nuestro país; representa la honorabilidad de una persona intachable dentro de la función pública y los avances que se han tenido en el gobierno del cambio”, según dijo en Caracol Radio.

Este movimiento no fue casual. Correa es uno de los congresistas que, pese a pertenecer al Partido de La U, ha sido cercano al Gobierno y su apoyo se traduce en el voto positivo a varios proyectos en el Congreso.

En conversación con EL COLOMBIANO, Correa reafirmó su decisión y señaló que se trata de “un tema de respeto constitucional a las minorías y a las diferencias”.

Su postura, sin embargo, contrasta con la del Partido de La U, que este miércoles determinó que no apoyaría al candidato presidencial del petrismo. Por fuentes de la colectividad, este diario conoció que estarían inclinados a apoyar a Paloma Valencia.

Aunque esta decisión va en contravía de la de Correa, el senador aseguró que solicitó su colectividad “respeto por la diferencia” y que, en última instancia, es el único miembro del partido que respalda al candidato del Pacto.