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“Si aparecen pruebas, estoy fuera del Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar tras declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Gustavo Bolívar, uno de los más fieles escuderos del expresidente Gustavo Petro, exigió pruebas tras las denuncias de Eva Ferrer y Angie Rodríguez contra la exprimera dama Verónica Alcocer y la excanciller Laura Sarabia. ¿Qué más dijo?

  • El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar se refirió a las explosivas entrevistas dadas por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez (Arriba) y la examiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, Eva Ferrer. Fotos: Colprensa.
    El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar se refirió a las explosivas entrevistas dadas por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez (Arriba) y la examiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, Eva Ferrer. Fotos: Colprensa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló del escándalo mediático que está enfrentando el partido del expresidente Gustavo Petro. Esto, tras revelaciones dadas por la española Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, en las que señaló a la exprimera dama de presuntamente “transportar armas y drogas” en viajes durante el gobierno Petro. La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, también dio declaraciones en las que denunció, entre otras, que Laura Sarabia supuestamente chantajeaba al expresidente.

Bolívar exigió pruebas por parte de Ferrer y Rodríguez, como ya lo había hecho Sarabia.

“Vamos a estar a la expectativa de que las personas que han hecho esos señalamientos tan graves muestren las pruebas, porque hay de todo. Del rango moral, personal, íntimo del presidente, jurídico. (...) Hasta ahora vamos en el rumor, pero hay unos rumores que son muy peligrosos, incluso salidos de la imaginación de esta persona”, dijo Bolívar en 6AMW de Caracol Radio.

Le puede interesar: Laura Sarabia niega señalamientos de Eva Ferrer sobre “pacto” con Verónica Alcocer: “Dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas”

Laura Sarabia negó lo señalado por Angie Rodríguez, mientras el expresidente Gustavo Petro anunció que interpondrá denuncias en su contra “por calumniar” a él y a su familia. Entretanto, el fiscal encargado ha dicho que ni Ferrer ni Rodríguez han entregado pruebas a la Fiscalía.

Qué dijo Gustavo Bolívar sobre las denuncias contra la familia Petro y el gobierno

Gustavo Bolívar dijo que estas mujeres “tienen que presentar esas pruebas porque de lo más delicado que se le ha endilgado a la familia presidencial es esto del tráfico de drogas y de armas”.

Luego, dijo que “corrupción sí hubo” en el gobierno Petro, y que eso “siempre” lo ha dicho. “Es uno de los pesares más grandes que hemos tenido porque llegamos con una bandera anticorrupción y la perdimos”.

Además, Bolívar le lanzó una pregunta al aire a Eva Ferrer. “Si ella creía que este proyecto era tan mafioso, tan malo, ¿por qué me busca para que la acerque a la campaña de Iván Cepeda? Y la vi con buenas intenciones”, cuestionó.

También aseguró que “el entorno del presidente (Petro) cometió no sé si delitos, pero sí graves faltas. Incluso, a veces a espaldas de él”.

“Hay funcionarios que mientras están mamando de la teta del Estado, no denuncian nada. Pero apenas salen recuperan la memoria. Yo no les creo. Angie nunca dijo nada. ¿Por qué en vez de irse al Fondo Adaptación no se fue a la Fiscalía”, sentenció Bolívar.

Futuro de Gustavo Petro en el Pacto Histórico y postura de Bolívar ante posibles pruebas

Con respecto a si le parece conveniente que Gustavo Petro siga siendo el jefe del Pacto Histórico, Bolívar dijo que “mientras no aparezcan pruebas, él es el jefe natural del partido. Nadie lo está imponiendo ni él se está imponiendo. Hay un liderazgo natural”.

A su vez, mencionó la supuesta “red de prostitución” de la que habló Angie Rodríguez. “cuando uno tiene poder, no necesita que alguien le consiga mujeres. Ya sea un hombre o una mujer en el poder o con dinero, no necesita de eso. No veo al presidente en eso. Y deja uno el poder y no llama nadie. Llama la Dian a ver cuándo va a pagar”, puntualizó.

Después, Bolívar reiteró que “mientras no haya pruebas, no hay nada”, pero dijo que “si aparece una prueba de que en este gobierno (de Gustavo Petro) hubo tráfico de armas o de drogas, sería el primero en salirme del Pacto Histórico”.

Y concluyó que “está seguro de que no fue así, pero si llegaran a aparecer las pruebas, estoy fuera. Yo no voy a compartir esto”. Por ahora, la justicia deberá esclarecer lo dicho por Angie Rodríguez y Eva Ferrer en sus declaraciones.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué denunciaron Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre el entorno de Petro?
Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer de presunto tráfico de armas y drogas en viajes oficiales, mientras Angie Rodríguez afirmó que Laura Sarabia chantajeaba al expresidente y que existiría una supuesta red de prostitución.
¿Qué dijo Gustavo Bolívar sobre las acusaciones contra la ex primera dama?
Gustavo Bolívar calificó las acusaciones como rumores peligrosos y exigió que Ferrer y Rodríguez entreguen pruebas ante la Fiscalía, señalando que hasta el momento no hay evidencias judiciales de tráfico de armas o drogas.
¿Renunciará Gustavo Bolívar al Pacto Histórico?
Bolívar afirmó que mientras no existan pruebas apoyará a Gustavo Petro como líder del movimiento, pero advirtió que será el primero en salirse del Pacto Histórico si se demuestra tráfico de armas o drogas.
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