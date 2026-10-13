“Si aparecen pruebas, estoy fuera del Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar tras declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló del escándalo mediático que está enfrentando el partido del expresidente Gustavo Petro. Esto, tras revelaciones dadas por la española Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, en las que señaló a la exprimera dama de presuntamente “transportar armas y drogas” en viajes durante el gobierno Petro. La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, también dio declaraciones en las que denunció, entre otras, que Laura Sarabia supuestamente chantajeaba al expresidente.
Bolívar exigió pruebas por parte de Ferrer y Rodríguez, como ya lo había hecho Sarabia.
“Vamos a estar a la expectativa de que las personas que han hecho esos señalamientos tan graves muestren las pruebas, porque hay de todo. Del rango moral, personal, íntimo del presidente, jurídico. (...) Hasta ahora vamos en el rumor, pero hay unos rumores que son muy peligrosos, incluso salidos de la imaginación de esta persona”, dijo Bolívar en 6AMW de Caracol Radio.
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Laura Sarabia negó lo señalado por Angie Rodríguez, mientras el expresidente Gustavo Petro anunció que interpondrá denuncias en su contra “por calumniar” a él y a su familia. Entretanto, el fiscal encargado ha dicho que ni Ferrer ni Rodríguez han entregado pruebas a la Fiscalía.