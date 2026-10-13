Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex para impulsar empresas

Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia. Su tarea será ampliar las oportunidades de financiación, impulsar la productividad y fortalecer la competitividad de las empresas del país.
En un comunicado, el Ministerio de Comercio celebró su nombramiento y sostuvo que su objetivo es dinamizar la economía, fortalecer el aparato productivo y promover el desarrollo regional.
La cartera sostuvo que articularán para buscar desarrollar soluciones financieras ajustadas a las necesidades de los empresarios.
El ministro destacó el papel de Bancóldex para facilitar el crecimiento y la innovación empresarial. “Queremos que el acceso a financiación se traduzca en más inversión, productividad y empleo, y que las oportunidades de desarrollo lleguen a las mipymes y a las regiones”, afirmó.