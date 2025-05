Petro afirma que no buscará la reelección: “No quiero esa tortura, el poder no es para mí”

Aunque varias de sus promesas de campaña siguen sin cumplirse a casi tres años de gobierno, el presidente Gustavo Petro lanzó este jueves 1 de mayo, durante la celebración del Día del Trabajo, una nueva promesa: no buscará la reelección.

Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, minutos antes de anunciar la radicación del texto de su consulta popular, Petro abordó el tema que ya agitaba el ambiente: la posibilidad de extender su mandato. Ante los gritos de “¡reelección, reelección!” por parte de la multitud, el presidente respondió: “no quiero esa tortura”.



Le puede interesar: Petro acusa al Banco de la República de aumentar el gasto público por altas tasas de interés

“Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme. ¿Cómo me van a meter otra vez en la tortura de ir a esa casa, de cuartos fríos, llena de fantasmas, de todos los pecados que por allí han pasado? No quiero esa tortura”, afirmó, refiriéndose al Palacio de Nariño.