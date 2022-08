Desde Majagual, Sucre, el mandatario aseguró que los comentarios hechos por una persona como Mancuso en torno a que ve una oportunidad para que el país logre la paz evidencian que, más allá de sei acepta o no su mediación, el camino que se está recorriendo parece ser correcto.

Y agregó: “Yo no he dicho ni sí ni no, pero lo que sucede es que hay gente que realmente se ha dado cuenta después de que lo ponen preso, después de que lo tratan como lo peor, después de que lo extraditan, que le amenazan los hijos, las hijas, los amores, entonces, claro, el hombre quedó arrinconado por allá”.

Lo que había dicho Mancuso en una entrevista con Caracol Radio es que podía usar su experiencia para que se consolidara la “paz total”. Y, de hecho, desde la cárcel en la que está recluido en Estados Unidos aseguró que podría tener lazos con otros extraditatos para que se sumen a la iniciativa.

“Que considere si con esta experiencia puedo ayudar a lograr esa paz total, luego de años en los que quienes se beneficiaron de las autodefensas lograron acumular un poder e intentaron por todos los medios callarnos y dejarnos sin derechos políticos”, afirmó Mancuso.