El mandatario colombiano no precisó qué fue lo que habló con Lasso , pero desde la Casa de Nariño dejaron claro que lamentó lo sucedido , así como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.

Y aunque Petro no entregó detalles sobre la conversación con su homólogo ecuatoriano en torno a ese magnicidio, que se dio a tan solo 11 días de las elecciones presidenciales en Ecuador, sí contó que el mandatario de ese país le hizo una petición.

Según el presidente, Lasso le puso sobre la mesa la posibilidad de que Colombia le venda energía a Ecuador, pero no se atrevió a dar una respuesta debido a que no está claro si el país está en capacidad de hacer ese tipo de negocios.

“El presidente Lasso, del Ecuadror, me planteó la posibilidad de que les demos energía, pero con las condiciones que están dadas yo no sé si eso sea posible, no lo creo”, detalló Petro durante la audiencia en la Corte Constitucional.