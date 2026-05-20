“Debería estar en Colombia respondiendo”: Petro sobre el prófugo Carlos Ramón González

El presidente también reaccionó a las versiones según las cuales un funcionario diplomático habría ayudado al exdirector a salir del país. Petro negó haber intervenido y aseguró que esa persona ya había sido retirada de sus funciones.

En entrevista con Caracol Radio, al mandatario le recordaron que González fue una figura clave de su gobierno y un viejo aliado político. Aunque no se refirió a eso, dejó claro que el exfuncionario debería estar en Colombia. “Claro que sí. Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. No sé por qué lo dudas”, respondió Petro.

El presidente Gustavo Petro tomó distancia de quien fuera uno de los hombres más cercanos a su proyecto político. En medio de preguntas por el paradero del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González , hoy prófugo en Nicaragua tras ser imputado por corrupción en el escándalo de la UNGRD, Petro aseguró que debe regresar a Colombia y responder ante la justicia.

“Un funcionario de la embajada al que yo no ayudé. Esa persona ya fue retirada”, dijo.

Sin embargo, durante la entrevista fue increpado y le recordaron que ese funcionario en realidad no había salido del servicio diplomático, sino que seguía en la Embajada de Colombia en Guyana tras una reasignación. Ante eso, Petro contestó: “Si está reubicado, como dices, hoy mismo se va”. Se refiere a Óscar Muñoz, quien, siendo encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, gestionó la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón.

El exfuncionario fue acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. El ente investigador sostuvo que lideró un entramado criminal para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos políticos en el Congreso para sacar adelante las reformas del Gobierno.

Habría sido el artífice de un esquema que habría consistido en ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de facilitar el trámite de proyectos y reformas utilizando dineros desviados de la UNGRD.

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En Nicaragua, el exfuncionario reside en una lujosa vivienda en Managua. Se trata de un inmueble ubicado dentro de un conjunto residencial conformado por cuatro casas en inmediaciones a la propia Embajada de Colombia en la capital del país centroamericano, puntualmente en el exclusivo barrio Las Colinas, según información conocida por la emisora Caracol Radio.

“A Carlos Ramón González le quedó gustando ese sector desde cuando vivió gratis en la residencia oficial siendo embajador León Fredy Muñoz, el mismo que le ayudó a conseguir su llegada a Managua y después el asilo político, que le ha permitido burlar justicia”, reveló el periodista Daniel Coronell en el mencionado medio de comunicación.

En ese lugar estaría residiendo con su esposa Luz Dana Leal, otrora directora de Empleo Trabajo y Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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