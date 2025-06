Petro criticó a su gabinete: aseguró que se siente “traicionado todo el tiempo” y que “no puede seguir así”

“ ¿Por qué hay desigualdad social en Colombia? En parte por esto, porque el Gobierno mismo produce desigualdad y este también (...) No puede ser que este Gobierno, que se supone es de izquierda, haga estas circunstancias... Por pereza, porque los ministros, ministras y directores no miran dónde se invierte la plata o tienen otra agenda diferente a la agenda del Gobierno”, agregó.

La acusación más dura llegó minutos después, cuando dijo que el presupuesto se estaba concentrando en municipios y departamentos liderados por políticos de la oposición. Algo que, para el jefe de Estado, significa una especie de traición.

“Miren cómo hemos premiado a los gobernantes de la oposición y nos organizan golpe. Están financiando el golpe, amigos. ¿Qué es esto? Por qué Chocó es lo menos. ¿Acaso no fue el 80 por ciento de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? Por qué me tienen a Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen Duque o el gobierno de la oligarquía”, dijo y agregó: “Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo. No puedo seguir así”.

Para finalizar, Petro aseguró que esa es la razón por la que cambia tan seguido a sus ministros, puesto que quiere encontrar personas que se aseguren de “priorizar a los pobres” al momento de distribuir los recursos del Estado.

