El nombre de un allegado a los Alcocer sacude a la Agencia Nacional de Minería

Al escritorio de Lina Beatriz Franco Idárraga, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) —institución clave para la administración de los recursos del subsuelo en Colombia— llegó la hoja de vida de Juan Pablo Valbuena como candidato para un puesto clave en la entidad: vicepresidente de contratación y titulación.
Valbuena es un hombre con poca experiencia en el sector minero, pero con una cercanía entrañable con la familia Alcocer —sí, la de la primera dama colombiana— y con políticos señalados de corrupción. Además, cuenta con una investigación disciplinaria en la Procuraduría. ¿Cómo y por qué llegó su nombre a sonar en la ANM?