“El fabricante de conflictos”: Perú carga contra Petro

En medio del conflicto diplomático entre Colombia y Perú por cuenta del surgimiento de una isla en la Amazonía que el vecino país declaró como propia, el diario El Comercio –uno de los más influyentes de Lima–, divulgó un duro editorial en el que arremete contra el presidente Gustavo Petro.

En el editorial, titulado “El fabricante de conflictos”, el periódico asegura que, por cuenta del reclamo del primer mandatario en favor de la isla, una vez más queda demostrado que “su vocación por la improvisación no conoce límites”, ni siquiera las fronteras nacionales.

“Su reciente acusación contra el Perú por supuestamente ‘copar’ territorio colombiano en la Amazonía constituye el último episodio de una estrategia desesperada: crear conflictos externos para desviar la atención de la crisis interna que carcome su administración”, alegó el diario.

En esa línea, se advierte que la denuncia del presidente colombiano, “difundida irresponsablemente a través de su cuenta de X”, constituye una “grave falta de tacto diplomático” que pone en riesgo las relaciones binacionales.

“Al acusar al Perú de violar el Protocolo de Río de Janeiro por la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, Petro ignora deliberadamente que ese territorio se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de 1929”, argumenta.