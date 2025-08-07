JEP cerró primer caso en 7 años, pero siguen críticas

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lleva 2.703 días –más de 7 años– de funcionamiento y todavía no emite una sentencia contra los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Este 1 de agosto la justicia especial logró, por primera vez, el cierre de un proceso judicial. Realizó la audiencia de verificación en la que alistó los detalles para emitir la primera sanción contra los miembros del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en el macrocaso de secuestro.
Aún con el hito, la JEP no deja de recibir críticas que vienen desde otras autoridades, las víctimas y hasta los propios comparecientes frente a la aparente lentitud de la institución para darle trámite a los pedidos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“El país y la comunidad internacional nos reclaman las sentencias. Sí, son una consecuencia, pero hemos tomado el tiempo necesario para lograr el objetivo de escuchar. Este es un momento histórico en el diseño de la justicia colombiana, donde las víctimas tienen la oportunidad de ser escuchadas”, reconoció el magistrado Camilo Suárez frente al macrocaso de secuestro.
