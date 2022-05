“Ojalá no lo asesinen”

El pasado 10 de mayo, Diosdado Cabello salió en defensa de Gustavo Petro después de que denunciara un supuesto plan para asesinarlo en la región del Eje Cafetero, por el cual canceló su agenda durante tres días y logró el robustecimiento de su esquema de seguridad. “Ojalá no vayan a asesinarlo (a Gustavo Petro). Que el ‘narcogobierno’ de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos”, expuso Cabello.