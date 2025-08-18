Le llegó el día a Nacional para dar otro golpe histórico en el Morumbí ante Sao Paulo: a qué hora y dónde verlo

Ya todo está dicho, todo está entrenado, y ahora será el fútbol en la cancha el que dicte sentencia. Como lo expresó Edwin Cardona tras el 0-0 de la ida en el Atanasio Girardot: “no importa cuánto vale la nómina de un equipo frente a la otra, en la cancha somos 11 contra 11”. Y Atlético Nacional ya demostró que puede ser superior a Sao Paulo; ahora tendrá que hacerlo nuevamente si quiere sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este martes desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia) rodará el balón en el mítico estadio Morumbí, y es imposible no recordar la arenga con la que el técnico Javier Gandolfi motivó a los suyos antes de iniciar esta serie. “Estamos donde queríamos estar, entonces saben qué les digo hoy: disfruten, disfruten, porque va a ser una noche mágica. Llegamos fuertes, unidos para dar un paso importantísimo. Desde que suene el silbato seamos once animales que son una familia, juguemos con el puño cerrado, porque hoy vamos a dar el primer paso y lo vamos a dar con el pie derecho”.

Palabras que hoy cobran más valor que nunca, cuando la historia vuelve a poner al Verde frente a un gigante continental. También se siente el eco del capitán David Ospina, voz de experiencia y símbolo del club. “Que se sienta que queremos ganar, que queremos seguir haciendo historia. Vamos a matarnos por el compañero y al final nos vamos a abrazar todos y vamos a disfrutar este momento que nadie nos lo puede quitar”. Hoy las estadísticas quedan como un precedente, pero no marcan el presente. Nacional llega con siete fechas sin perder, mientras que Sao Paulo ha caído en dos de sus últimos siete partidos como local. Ese contraste alimenta la esperanza, aunque la prudencia dicta que nada será sencillo: el conjunto brasileño también tiene sus arengas, sus sueños y su propia motivación. Para avanzar, el Verde deberá apelar a su calidad, pundonor y grandeza, esa misma que en 2016 le permitió vencer 2-0 al club paulista en este mismo estadio y, semanas después, levantar la Copa Libertadores.

El lateral Andrés Román entiende el desafío con respeto y claridad. “Sao Paulo es un equipo que tiene mucho juego interior, individualidades importantes en la parte de adelante, pero también deja espacio atrás. Esperemos aprovecharlos para sacar el partido adelante”. Román también habló del estado emocional del grupo, clave para enfrentar esta clase de noches. “Estamos tranquilos, dispuestos a dar lo mejor. Tenemos que estar calmados, pero con la convicción de que podemos hacer historia ganando el partido contundentemente”. Y, como siempre, el jugador no olvidó a quienes hacen parte de la esencia del club: “agradecerle a la hinchada por el apoyo. Con fe vamos a sacar esto adelante”, dijo, en alusión al gran número de aficionados que viajaron a Brasil para alentarlos. El entrenador de arqueros Milton Patiño, quien en su época de futbolista disputó duelos de este calibre, sabe lo que significa la cita. “El grupo está con la motivación alta y el compromiso, porque es un partido que requiere toda la atención, toda la energía puesta en el objetivo. Demostramos en casa ser muy superiores y eso nos da confianza. Hay que hacerlo nuevamente en un escenario que conocemos, en el que ya hemos ganado y al que vinimos a buscar una nueva victoria”. Patiño recordó además que el equipo está preparado para cualquier escenario, incluso los penaltis. “Los penales son un momento más del juego. En estas instancias no podemos dejar nada al azar. Entrenamos y nos preparamos para ganar”.

Así que hoy, bajo las luces del Morumbí, Atlético Nacional tiene frente a sí otro capítulo para seguir escribiendo su historia en la Copa Libertadores. No será fácil, porque el rival también sueña, pero el Verde llega con confianza, unión, motivación y el aliento incondicional de su gente. La pelota decidirá, y en esa cancha de gigantes, once jugadores vestidos de verde buscarán dejar huella una vez más. Porque como lo dijo David: “este momento nadie nos lo puede quitar”.