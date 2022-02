“Yo voy a ver a Petro. Nosotros lo que queremos tener con él es una discusión de los temas y de los problemas. En algunos, nosotros estamos identificados con él y representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana. En otros no, como lo que dijo sobre el Banco de la República o de la salud”, dijo Gaviria en Noticias Caracol.

De hecho, un amplio sector del oficialismo liberal ya está apoyando de frente a Petro, como los senadores Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe, aunque desde las directivas rojas aún no se emite una línea concreta de a cuál aspirante presidencial se impulsará en la primera vuelta del 29 de mayo.

Y en esa apertura a la reunión con Petro fueron claves Velasco y García, dos congresistas que se han distanciado de los manejos que le da Gaviria al liberalismo –al punto que no buscan la reelección–, pero que al estar libres de la presión de obtener el aval para volverse a lanzar al Congreso han tenido espacio para negociar acercamientos con el aspirante del Pacto Histórico.

EL COLOMBIANO estableció que los dos se acercaron a Gaviria para decirle que Petro estaba listo para sentarse con él de forma directa y que no necesariamente tiene que salir un acuerdo político o programático del primer encuentro. No obstante, le indicaron que leyera “entre líneas” el giro que dio sobre no entregarle el cargo de vicepresidente a quien quede de segundo en la consulta de la coalición izquierdista.

Esos dos puntos, la posibilidad de que sea un liberal quien acompañe a Petro como fórmula y el pacto tácito de no tener que salir con una foto y un acuerdo tras la cita, le quitaron peso al café que desde ambas partes estaban buscando concretar.

No obstante, en una reciente aparición en plaza pública en el eje cafetero –organizada por sectores liberales afines a Petro–, el candidato del Pacto Histórico dejó un mensaje que no cayó muy bien en la casa Gaviria.