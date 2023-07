“Se acerca un sujeto, me llega por detrás y trata de cogerme el arma de dotación. Cuando siento me doy la vuelta y le pregunto que qué requiere. El señor tiene una actitud como de disgustado por algo, no responde, simplemente camina, lo sigo y pido apoyo para individualizarlo y, sin mediar palabra, se me abalanza de nuevo a quitarme el armamento”, declaró Largacha.

El policía sostuvo que, en medio del forcejeo, el hombre le propinó un duro golpe en el rostro: “Quedo un poco mareado, alejo al señor y protejo el armamento teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional, y estoy protegiendo no solo mi vida y la del señor, sino la del todo el personal que estaba en el aeropuerto”.

Si bien Largacha, de 26 años, declaró que está a la espera de que las autoridades establezcan los móviles de la agresión y las razones por las cuales buscaba hacerse a su arma, advirtió que “nada bueno quería al quitarme el armamento”.