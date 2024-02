La madre también aseguró que, aunque su hijo fue remitido al dispensario del Hospital Militar para evaluar su estado de salud, le negaron los medicamentos para tratar su enfermedad porque Cristopher no tenía seguro médico.

“Solamente me dijeron que la muerte había sido por el virus de la influenza, que había desencadenado una neumonía aguda (...) Hablamos con un general y no nos dio razón de nada, simplemente que teníamos que esperar los resultados de la investigación, pero lo cierto es que el Ejército dejó morir a mi hijo, si le hubieran suministrado los medicamentos que le recetaron seguramente estaría vivo”, relató Leidy Vásquez en diálogo con revista Semana.

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, dijo la madre del joven fallecido a la revista.