¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el Metropolitano

James Rodríguez sigue cumpliendo sueños y a la vez cerrando ciclos.
La soledad del 10 en la mitad del campo de juego del estadio Metropolitano de Barranquilla es una señal de que el deportista podría haber jugado su último partido oficial, y por Eliminatorias, en el ese escenario deportivo donde desbordó talento, mostró jerarquía y regaló alegrías como en otras ocasiones.
Lea: James Rodríguez supera a Falcao en la Selección Colombia y es el máximo goleador en eliminatorias
Luego del partido en el que la Tricolor venció a Bolivia 3-0 y en el que James despertó la euforia del público, y de todo un país, al anotar el primero de ellos, el capitán de la Selección eligió por un buen tiempo un camino diferente al de sus compañeros.
Mientras los demás festejaban en el vestuario la clasificación al Mundial de Nortemérica-2026, Rodríguez pisó de nuevo el césped.