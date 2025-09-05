Demi Moore respalda a la esposa de Bruce Willis tras críticas por cómo ha cuidado al actor,

La actriz Demi Moore expresó públicamente su apoyo a Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis, tras las críticas que ha recibido por la manera en que ha gestionado el cuidado del actor, diagnosticado desde 2022 con afasia y demencia frontotemporal. En una entrevista con Oprah Winfrey, Moore aseguró sentir “mucha compasión” por Heming y resaltó que su labor en estos tres años ha sido “magistral”.
El deterioro progresivo de la salud de Willis ha transformado la vida de toda la familia. Heming, con quien el actor lleva 16 años de matrimonio, ha estado al frente de su cuidado diario, lo que implicó decisiones difíciles como trasladarlo a una vivienda de una sola planta con atención profesional permanente. La medida, que buscaba garantizar un entorno seguro y sereno, fue aplaudida por algunos especialistas, pero también desató una oleada de críticas en redes sociales.