$!Estos son tres libros sobre salud mental que se pueden encontrar en librerías colombianas

Una guía sobre el alzhéimer, la liberación de la depresión a través del yoga, evitar el autosaboteo y cómo la filosofía puede ayudar a comprender la ansiedad son algunas de las temáticas de los nuevos libros que acaban de llegar a las librerías del país.
Estas son tres recomendaciones de textos que pueden ayudarle a comprender mejor cómo funciona su cerebro y brindarle herramientas para cuidar de su salud mental:
Lea: La polémica biografía de Charly García escrita por Sergio Marchi llega actualizada a Colombia