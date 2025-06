Le llueven halagos en redes a Gaona por la “paliza” que le dio al ministro Montealegre en ‘El Debate Jurídico del Año’

Periodistas como Daniel Samper exaltaron la capacidad de Mauricio Gaona en ver entrelíneas la verdadera intención de la consulta popular por decreto, pues este último dijo en el debate que este mecanismo de participación solo es una excusa para sacar adelante una Asamblea Popular Constituyente y no una Asamblea Nacional Constituyente.

Políticos como la senadora María Fernanda Cabal resaltaron que el presidente no quiere la estabilidad del país y su intención es hablar sobre un supuesto golpe de Estado.

“La tal consulta popular firmada con violación a la Ley es un efecto distractor para imponer una Constituyente como lo afirma el abogado Mauricio Gaona. Lo hemos advertido, Petro no quiere entregar el poder, no le importa la institucionalidad ni la estabilidad del país. Colombia está en verdadero peligro con el golpe de Estado que construyen Petro y Montealegre. Si Petro no se va lo sacamos los colombianos”, se lee en la publicación de Cabal.