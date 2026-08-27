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De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare

El mandatario reportó ocho integrantes muertos y la incautación de 11 fusiles y cinco ametralladoras durante la Operación AMÓN, desarrollada en zona rural de El Retorno.

  • El balance preliminar también reporta 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados. FOTO: Colprensa
    El balance preliminar también reporta 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 35 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves, a través de su cuenta en X, que durante la madrugada la Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, pertenecientes a la facción del narcoterrorista alias Calarcá, en zona rural de El Retorno, Guaviare.

Según el reporte oficial, la acción incluyó un bombardeo de precisión y el posterior ingreso de comandos a la zona, con un balance preliminar de ocho integrantes de estas estructuras dados de baja, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de material de intendencia.

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