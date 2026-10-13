Así fue el regreso de Nueva York a Colombia de Henry Camargo, exintegrante de las FF. MM. que requiere trasplante pulmonar

Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este martes a Colombia en un vuelo medicalizado procedente de Nueva York, Estados Unidos.
El traslado fue gestionado por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad, siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, con el propósito de que pueda continuar su tratamiento médico en el país.
Esta entidad confirmó el regreso de Camargo a través de su cuenta de X y explicó que el traslado fue posible gracias a una autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones. Estos recursos permitieron coordinar su retorno en condiciones adecuadas para sus necesidades médicas.
A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución en la que continuará su proceso de recuperación.
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