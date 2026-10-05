José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pidió ayuda y el gobernador de Antioquia le respondió: recibirá atención

José Alejandro Chitiva tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y desde hace cuatro años enfrenta un glioblastoma cerebral. Ante las dificultades que, según su familia, ha tenido para acceder a especialistas y medicamentos, el niño publicó un video en redes sociales dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para pedir ayuda con su atención médica. Tras la difusión del mensaje, la Gobernación anunció que activó una respuesta prioritaria y que gestionará su atención con las entidades correspondientes.

“Amigos, hoy quiero pedirles que me ayuden a hacer llegar este video al señor presidente y al gobernador, porque he visto que ellos ayudan a los niños”, dijo José Alejandro al comienzo de la grabación. El niño explicó que su principal preocupación es no haber podido acceder a la atención especializada que requiere. También habló de los efectos que está experimentando y de la angustia que, según sus propias palabras, siente al ver a su mamá afrontar junto a él esta situación. “Quiero contarles que todavía no he sido atendido por los especialistas ni he recibido los medicamentos que necesito. Señor presidente, sufro mucho al ver a mi mamá angustiada por mí. Casi todos los días me sangra la nariz y ella tiene que sostenerme la cabeza. Ya no quiero seguir pasando por esto”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según la información entregada por la familia, José Alejandro también presenta mareos y fuertes dolores de cabeza. La situación llevó al menor a hacer un pedido que, según explicó en el video, no está relacionado con recibir regalos. Su solicitud es poder acceder a la atención médica que necesita y que su mamá, quien lo acompaña durante el proceso, pueda conseguir un empleo.

La respuesta del gobernador Andrés Julián Rendón

El video de José Alejandro comenzó a circular en redes sociales y llegó a las autoridades departamentales. El gobernador Andrés Julián Rendón respondió públicamente y aseguró que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia activó un mecanismo de respuesta prioritaria para revisar el caso. La Gobernación también informó que puso la situación en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y que mantiene comunicación con Nueva EPS para solicitar que se garantice la atención requerida por el menor. “Además, elevamos tu caso ante la Superintendencia Nacional de Salud y mantenemos comunicación permanente con Nueva Eps para exigir que te brinden atención inmediata”, señaló Rendón. El mandatario también anunció que un grupo de profesionales visitará al niño y a su madre en su vivienda. La intención, de acuerdo con lo informado, es conocer de primera mano la situación y brindar acompañamiento tanto al menor como a su familia. “Integrantes de nuestro equipo y profesionales del área psicosocial de la Gobernación de Antioquia visitarán tu casa para brindarles acompañamiento integral y apoyar a tu mamá en la búsqueda de trabajo”, agregó Rendón. De esta manera, además de las gestiones relacionadas con la atención médica, la Gobernación anunció acompañamiento psicosocial para la familia y apoyo en la búsqueda de empleo para la madre del menor.

¿Qué es el glioblastoma que tiene José Alejandro?

El glioblastoma es un tumor maligno del cerebro que se origina en células llamadas astrocitos, que cumplen funciones de soporte para las células nerviosas. Este tipo de tumor puede crecer rápidamente y afectar diferentes zonas del cerebro. En niños, los gliomas de alto grado requieren valoración y seguimiento por parte de equipos médicos especializados. Entre los tratamientos que pueden utilizarse están la cirugía, con el objetivo de retirar la mayor cantidad posible del tumor; la radioterapia, que puede emplearse para destruir células tumorales que permanezcan después de una intervención; y la quimioterapia, utilizada como parte del tratamiento en algunos pacientes. El manejo depende de las características del tumor y de las condiciones particulares de cada paciente. Por eso, la valoración de especialistas resulta necesaria para determinar las alternativas de tratamiento. En el caso de José Alejandro, uno de los principales reclamos de su familia es precisamente acceder a esa valoración y a los medicamentos que necesita.

La familia asegura que lleva más de un año sin atención especializada

Carlos Andrés Montoya, abogado y líder social del sur de Antioquia, habló sobre el caso del menor en la emisora Alerta Medellín y explicó las dificultades que, según la familia, han enfrentado para acceder a los servicios médicos. “Lleva más de un año que solo lo ve un médico general, y los especialistas no lo han visto. Cada que va a reclamar medicamentos nos toca ir a la Secretaría de Salud para que pueda interceder por nosotros”, indicó. La familia sostiene que el niño ha tenido que continuar su proceso mientras espera la intervención de especialistas y el acceso a los medicamentos requeridos. Ahora, luego de que el mensaje del menor llegara a las autoridades, la Gobernación de Antioquia anunció que hará seguimiento al caso y que adelantará gestiones ante las entidades involucradas. Mientras tanto, la petición de José Alejandro sigue siendo concreta: recibir la atención médica que necesita y que su mamá pueda contar con apoyo para enfrentar junto a él el proceso que atraviesan.

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