De la Espriella ordena gestionar vuelo humanitario para traer a exmilitar colombiano que necesita doble trasplante de pulmón

El presidente Abelardo de la Espriella respondió al llamado de un hombre que sirvió por más de 20 años en el Ejército Nacional y que hoy enfrenta una grave condición clínica.
Se trata de Henry Camargo, un compatriota que padece una afección pulmonar y se encuentra hospitalizado en el Hospital Elmhurst, de Nueva York, Estados Unidos.
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Su familia ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr su traslado a Colombia y que pueda continuar con su tratamiento, ya que requiere un trasplante de ambos pulmones, pero los recursos no han sido suficientes.